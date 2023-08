キャノンのプリンター複合機、 TS8430です。

互換品 新品BC-310 リサイクルインク 10個

無線LAN使用可能です。

文章でも記載いたしますが、画像を優先にご参考いただけますようお願い致します。

★状態

傷や汚れ等少なく綺麗だと思いますが、画像でもご確認ください。

年式、購入時期、使用頻度等はわかりかねます。

★付属品

電源コード、CDトレイ、中に入っているインクです。

インク残量は各色十分に残っています。

インク残量、付属品等につきましても画像でご確認ください。

★動作確認に関して

当商品につきまして、以下の動作確認を行いました。

・タッチパネル操作の確認

・ノズルチェックシートを印刷し、印刷状態の確認

・給紙トレイ、背面給紙からの給紙動作の確認

・スキャナー面を使用してのA4カラーコピーの印刷

・両面印刷の給紙、印刷の確認

・USBケーブルでの有線接続、Wi-Fi経由での無線接続での印刷可能

発送前に印字状態、給紙等の動作確認を行なってから発送しています。

インクの残量が多少商品画像より少なくなってしまうこともありますことご了承ください。

受け取り後はヘッドクリーニングを行ってから、印刷をしていただきますようお願い致します。

エラー表示等が生じた場合、ご自身で対策等する前に1度ご連絡いただけるようお願いいたします。

返品につきましてはインク残量が減ってしまっている場合はインク代をご負担いただく場合もあります、ご了承ください。

☆発送

平日15時ごろまでにご購入いただければ当日発送できるので、お住まいの地域によってはご購入の翌日に到着いたします。

こちらの都合も多少あるので、お急ぎの方はコメントにてご確認していただけますようお願いいたします。

確認したい点等ありましたらコメントにてお知らせください。

種類...プリンタ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

