カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···春、秋

数回着ただけです。

肩の部分に小さなシミがあります。

よく見ないと分からない程度のものです^_^

中に取り外し可能なダウンが付いています。

秋や冬には暖かく、春や夏用では取り外していただくと涼しく着ることができます。

1年中着れるものかと思います。

Burberryのハンガーもセットでお付けします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください(^_^)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

