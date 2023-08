【サイズ】表記サイズ/Sサイズですが、大きめです。メンズMサイズくらいの方でもかなりゆとりがあります。

〈平置き実寸・cm〉

・肩幅 ラグランです

・身幅 約55

・着丈 約80

・袖丈 約58(脇下から)

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。

【コンディション】裾の内側はひび割れ等はありますが、着用に難のあるレベルではないので、まだまだ十分に着用いただけます。

コンディションの見解には個人差がごさいますので、あくまでも主観によるものです。

自宅保管のユーズド品となりますので、見落とした汚れ等がある場合があります。

画像及び商品説明をよくご確認頂き、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。

基本的には当日または翌日の発送となりますので、お急ぎの方もご安心ください。

商品は簡易包装にてコンパクトに畳んでの発送となります。保管時のたたみジワもありますのでご了承ください。

283

#米軍 #アメリカ軍 #ミリタリー #コンバットジャケット #フィールドジャケット #ゴアテックス #ナイロンジャケット #デジカモ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

