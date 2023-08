サイズ 2

COEL ブラウス 新品

オンラインより

身幅 64cm

着丈 67.5cm

袖丈 62cm

素材

リネン 100%

昨年5月に購入しました

ゆったりしたリネン素材のパーカーです

裾に紐が通っています

お色はサックスブルー(画像7.8をもう少し薄くした感じです)

モデルさんの着用例は色違いです

定価 49500円

着用3回ほど

特に難はないかと思います

自宅保管のused品にご理解頂ける方でよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

