超格安一点 Chanel ラインストーンピアス ピアス(両耳用)

▪️ブランド
K14 ピアス
シャネル Chanel
最終価格【ツモリチサト ジュエリー】猫顔のピアス K10
CHANEL メティエダール ピアス 新品 新作 23A
▪️商品
付属品有り◎キャットヘッド×カラーストーン★ GUCCI ピアス
Chanel ラインストーンピアス
GUCCI グッチ ハートピアス
ccロゴ スタッドピアス ゴールド
▪️商品状態
【新品】TAKE-UP ガーネット しずくキラキラピアス(PG)
画像通りになります。
SoireeO ソワレオー メタリックロゴピアス 西島隆弘 Nissy
ストーンが何個か取れてます
プラチナ 上質ダイヤモンド ピアス 1.10ct
購入前は必ず画像のご確認お願いします
ポンテヴェキオ ムーンストーンピアス
K18サークル形ピアス＋アンティークピアス
▪️付属品
k18PG ダイヤモンド1.2ct ピアス モダンクリップデザイン
なし
p043【プラチナ仕上✧】ラベンダージルコン フープピアス シルバー 紫 高貴
toyoko♡様 専用です pt900 ハート&スター ダイヤピアス
▪️シリアルナンバーあり
R408 ピアス ブルートパーズ K18YG イエローゴールド 18金 一粒石
ティファニー ラビングハート ピアス 美品
中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください
【Christian Dior】正規品 未使用 ピアス 両耳
ご専用 スタージュエリーダイヤモンドピアス
✳︎特別格安出品トリロジーダイヤピアス✴︎
▪️ブランドシャネル Chanel ▪️商品Chanel ラインストーンピアス▪️商品状態画像通りになります。ストーンが何個か取れてます購入前は必ず画像のご確認お願いします▪️付属品なし▪️シリアルナンバーあり中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください