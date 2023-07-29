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超格安一点 Chanel ラインストーンピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

▪️ブランド
K14 ピアス
シャネル Chanel
最終価格【ツモリチサト ジュエリー】猫顔のピアス K10

CHANEL メティエダール　ピアス　新品　新作　23A
▪️商品
付属品有り◎キャットヘッド×カラーストーン★ GUCCI ピアス
Chanel ラインストーンピアス
GUCCI グッチ　ハートピアス

ccロゴ スタッドピアス ゴールド
▪️商品状態
【新品】TAKE-UP ガーネット しずくキラキラピアス(PG)
画像通りになります。
SoireeO ソワレオー　メタリックロゴピアス　西島隆弘　Nissy
ストーンが何個か取れてます
プラチナ 上質ダイヤモンド ピアス 1.10ct
購入前は必ず画像のご確認お願いします
ポンテヴェキオ　ムーンストーンピアス

K18サークル形ピアス＋アンティークピアス
▪️付属品
k18PG ダイヤモンド1.2ct ピアス　モダンクリップデザイン
なし
p043【プラチナ仕上✧】ラベンダージルコン　フープピアス　シルバー　紫　高貴

toyoko♡様 専用です　pt900 ハート&スター ダイヤピアス
▪️シリアルナンバーあり
R408 ピアス　ブルートパーズ　K18YG　イエローゴールド　18金　一粒石

ティファニー　ラビングハート　ピアス　美品
中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください

【Christian Dior】正規品　未使用　ピアス　両耳

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態やや傷や汚れあり

ご専用　スタージュエリーダイヤモンドピアス

✳︎特別格安出品トリロジーダイヤピアス✴︎
▪️ブランドシャネル Chanel ▪️商品Chanel ラインストーンピアス▪️商品状態画像通りになります。ストーンが何個か取れてます購入前は必ず画像のご確認お願いします▪️付属品なし▪️シリアルナンバーあり中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態やや傷や汚れあり

超格安一点 Chanel ラインストーンピアス ピアス(両耳用)

53分钟前

超格安一点 Chanel ラインストーンピアス ピアス(両耳用)

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
7
2
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商品の情報

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5800647f55321

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コメント (2)

5800647f55321
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