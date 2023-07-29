超格安一点 Chanel ラインストーンピアス ピアス(両耳用)

▪️ブランド

K14 ピアス

シャネル Chanel

最終価格【ツモリチサト ジュエリー】猫顔のピアス K10



CHANEL メティエダール ピアス 新品 新作 23A

▪️商品

付属品有り◎キャットヘッド×カラーストーン★ GUCCI ピアス

Chanel ラインストーンピアス

GUCCI グッチ ハートピアス



ccロゴ スタッドピアス ゴールド

▪️商品状態

【新品】TAKE-UP ガーネット しずくキラキラピアス(PG)

画像通りになります。

SoireeO ソワレオー メタリックロゴピアス 西島隆弘 Nissy

ストーンが何個か取れてます

プラチナ 上質ダイヤモンド ピアス 1.10ct

購入前は必ず画像のご確認お願いします

ポンテヴェキオ ムーンストーンピアス



K18サークル形ピアス＋アンティークピアス

▪️付属品

k18PG ダイヤモンド1.2ct ピアス モダンクリップデザイン

なし

p043【プラチナ仕上✧】ラベンダージルコン フープピアス シルバー 紫 高貴



toyoko♡様 専用です pt900 ハート&スター ダイヤピアス

▪️シリアルナンバーあり

R408 ピアス ブルートパーズ K18YG イエローゴールド 18金 一粒石



ティファニー ラビングハート ピアス 美品

中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

▪️ブランドシャネル Chanel ▪️商品Chanel ラインストーンピアス▪️商品状態画像通りになります。ストーンが何個か取れてます購入前は必ず画像のご確認お願いします▪️付属品なし▪️シリアルナンバーあり中古品ですのでトラブル防止の為潔癖な方ご遠慮ください

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

【Christian Dior】正規品 未使用 ピアス 両耳ご専用 スタージュエリーダイヤモンドピアス✳︎特別格安出品トリロジーダイヤピアス✴︎