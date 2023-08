お手軽価格で贈りやすい フォーナインズ 999.9 S-821T サングラス/メガネ

メガネのコレクションが増えてきましたので、整理のために出品しました。

メガネのコレクションが増えてきましたので、整理のために出品しました。mBrand:999,9Model:S-821Tsize :53□16-135made in japan 999,9の2010SS Collectionとして発売され、 現在に至るまで入荷後すぐに欠品となる大人気モデルです。シートメタルのチタン製のフルリムフロント。 ダブルフロントパーツにより宙に浮いた様にレンズを留めてあり、 シンプルながら独特のシルエットが人気のポイントとなっています。ダブルフロント×逆Rヒンジ。 ゆったりとした掛け心地とレンズへの負荷解消。 いずれも高次元でこなす名機。 999,9 RESTOCK “ S-821T ”前に張り出したブリッジパーツ。 フード状にカーブしながら逆Rヒンジが組み込まれた智元。 Col:7(マットネイビー)写真のものが全てです。レンズは入れ替えてお使いください。

