◉ご観覧ありがとうございます。感恩戴獲!

hayu snoopy スヌーピー ワイヤーアート スターバックス

ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。

仏像⑳ 新品(未使用品) 3.0寸 一円光背 大日如来 丸台 桧木



天然 赤珊瑚 珊瑚原木 岩礁付 置物 飾り物 宝石珊瑚 天然珊瑚 サンゴ ルース

*ご愛顧・報恩謝徳…週末限定price down*

値下げ 木彫 能面 共箱 作者 象堂

$15,000円➡︎11,000円

中国 玉石寿山石彫刻 山羊 置物 C R5121



値段相談OK!サモトラケのニケ ルーヴル美術館ムラージュ工房作複製彫刻

※※※※※

【最上位経王大菩薩 】稲荷尊天 仏像



森田清一作 翁 井波彫刻 木彫 共箱/共布 C4

ご紹介のお品は大正期「一刀彫・観音菩薩像になります。一木造りで大変優しい慈悲の表情が素晴らしい逸品です。某寺院…僧侶の方が大切にされ浄化されている御霊ある聖像になります。経年の感・小傷はありますが目立つ損傷はありません。

天然本翡翠彫刻 本物保証‼️



昭和レトロ 根木台 唐木 和骨董

※サイズは高さ45.5cm

バリ島 インドネシア 木彫 聖鳥ガルーダに乗ったヴィシュヌ神像 C 5399A



翡翠 干支 置物 縁起物 天然石

★観音菩薩とは人々の声を観じて、その苦悩から救うという慈悲深い菩薩で宗派の枠・自身の御本尊をこえて広く信仰され人々に愛されている菩薩様です。 音を観じることから観音という名がついたとされています。観じるというのは人の姿を正しく見るという意味です。人々を常に観ていて救いの声「音」があれば瞬く間に救済するという意味からこの名が付けられ日本でも多く信仰されました。六観音の一つに数えられ地獄道に迷う人々を救うとされています。

スイス製 木彫り 置物 フクロウ 手彫り 職人芸



玉明 根付け 根付 アンティーク 骨董品 鯰 瓢箪 なまず ひょうたん

★観音さまの 妙智力…観音さまの不思議な 智慧

★中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形

仏教で庶民の広い支持を得た信仰の三大信仰は観音様・地蔵様・不動・様です。この中でひときわ目立って支持されているのが何といっても観音さまであり人々の生活に根をおろした観音信仰はさまざまなところに伺えます。

能面セット(十六、慈童、蝉丸) 木彫り



大正期「観世音菩薩立像」功徳・ 妙智力・慈悲・七難除去三毒消・一刀彫/銘

※般若心経は観音菩薩の功徳を説いたものです。

チベット 歓喜仏 ヤブユム男女両尊柘植彫刻 木彫り チベット密教 オブジェ 置物



北海道 売れない彫刻家

★観音経…七難除いて 三毒を消すと説かれています。

古いお面



hayu snoopy スヌーピー ワイヤーアート スターバックス

※七難とは

仏像⑳ 新品(未使用品) 3.0寸 一円光背 大日如来 丸台 桧木

火難

天然 赤珊瑚 珊瑚原木 岩礁付 置物 飾り物 宝石珊瑚 天然珊瑚 サンゴ ルース

水難

値下げ 木彫 能面 共箱 作者 象堂

風難

中国 玉石寿山石彫刻 山羊 置物 C R5121

刀杖の難

値段相談OK!サモトラケのニケ ルーヴル美術館ムラージュ工房作複製彫刻

鬼難

【最上位経王大菩薩 】稲荷尊天 仏像

枷鎖の難

森田清一作 翁 井波彫刻 木彫 共箱/共布 C4

怨賊の難

天然本翡翠彫刻 本物保証‼️



昭和レトロ 根木台 唐木 和骨董

※三毒とは

バリ島 インドネシア 木彫 聖鳥ガルーダに乗ったヴィシュヌ神像 C 5399A

貧

翡翠 干支 置物 縁起物 天然石

瞋

スイス製 木彫り 置物 フクロウ 手彫り 職人芸

痴

玉明 根付け 根付 アンティーク 骨董品 鯰 瓢箪 なまず ひょうたん



★中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形

※※※※※

能面セット(十六、慈童、蝉丸) 木彫り



大正期「観世音菩薩立像」功徳・ 妙智力・慈悲・七難除去三毒消・一刀彫/銘

●古玩・商品評価値と価格

チベット 歓喜仏 ヤブユム男女両尊柘植彫刻 木彫り チベット密教 オブジェ 置物

時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。

北海道 売れない彫刻家



古いお面

★数品ご購入希望の場合は事前に必ずコメント下さい…値引サービス

hayu snoopy スヌーピー ワイヤーアート スターバックス



仏像⑳ 新品(未使用品) 3.0寸 一円光背 大日如来 丸台 桧木

★値引交渉コメントのお願い

天然 赤珊瑚 珊瑚原木 岩礁付 置物 飾り物 宝石珊瑚 天然珊瑚 サンゴ ルース

『メルカリ手数料+送料』が掛かる事をご理解の上『ご希望価格』提示でお願いします。

値下げ 木彫 能面 共箱 作者 象堂



中国 玉石寿山石彫刻 山羊 置物 C R5121

★注意…「price down」期間中の値引交渉もお受けしますが…ご希望価格に添えない場合もあります事をご理解の上宜しくお願い致します。

値段相談OK!サモトラケのニケ ルーヴル美術館ムラージュ工房作複製彫刻



【最上位経王大菩薩 】稲荷尊天 仏像

お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

◉ご観覧ありがとうございます。感恩戴獲!ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。*ご愛顧・報恩謝徳…週末限定price down*$15,000円➡︎11,000円※※※※※ご紹介のお品は大正期「一刀彫・観音菩薩像になります。一木造りで大変優しい慈悲の表情が素晴らしい逸品です。某寺院…僧侶の方が大切にされ浄化されている御霊ある聖像になります。経年の感・小傷はありますが目立つ損傷はありません。※サイズは高さ45.5cm★観音菩薩とは人々の声を観じて、その苦悩から救うという慈悲深い菩薩で宗派の枠・自身の御本尊をこえて広く信仰され人々に愛されている菩薩様です。 音を観じることから観音という名がついたとされています。観じるというのは人の姿を正しく見るという意味です。人々を常に観ていて救いの声「音」があれば瞬く間に救済するという意味からこの名が付けられ日本でも多く信仰されました。六観音の一つに数えられ地獄道に迷う人々を救うとされています。 ★観音さまの 妙智力…観音さまの不思議な 智慧仏教で庶民の広い支持を得た信仰の三大信仰は観音様・地蔵様・不動・様です。この中でひときわ目立って支持されているのが何といっても観音さまであり人々の生活に根をおろした観音信仰はさまざまなところに伺えます。※般若心経は観音菩薩の功徳を説いたものです。★観音経…七難除いて 三毒を消すと説かれています。※七難とは火難水難風難刀杖の難鬼難枷鎖の難怨賊の難※三毒とは 貧瞋痴※※※※※●古玩・商品評価値と価格時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。★数品ご購入希望の場合は事前に必ずコメント下さい…値引サービス★値引交渉コメントのお願い『メルカリ手数料+送料』が掛かる事をご理解の上『ご希望価格』提示でお願いします。★注意…「price down」期間中の値引交渉もお受けしますが…ご希望価格に添えない場合もあります事をご理解の上宜しくお願い致します。お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

森田清一作 翁 井波彫刻 木彫 共箱/共布 C4天然本翡翠彫刻 本物保証‼️昭和レトロ 根木台 唐木 和骨董バリ島 インドネシア 木彫 聖鳥ガルーダに乗ったヴィシュヌ神像 C 5399A翡翠 干支 置物 縁起物 天然石スイス製 木彫り 置物 フクロウ 手彫り 職人芸玉明 根付け 根付 アンティーク 骨董品 鯰 瓢箪 なまず ひょうたん★中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形能面セット(十六、慈童、蝉丸) 木彫り大正期「観世音菩薩立像」功徳・ 妙智力・慈悲・七難除去三毒消・一刀彫/銘