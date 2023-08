メーカー名・商品名*

Age エイジ エッグショック AKカラー:エヴァイユオレンジ(OR)

*取扱説明書・付属品*

取扱説明書あり

付属品揃っています

*状態*

きれいめで良品です☆

良品ですが、used品のため細かい点はご理解ください。

若干のスレキズや幌などにホームクリーニングでは落としきれなかったわずかな薄汚れなどはありますが、シートは目立つ汚れなく全体的にきれいです☆

☆丁寧にお手入れ済みでお手元に届きましたらすぐにお使いいただけます☆

*商品説明*

コンパクト派ママの決定版。ワンハンドグリップで移動も操作もラクラク。小回りを極めたファーストベビーカー♪

*商品詳細*

【使用期間】生後1カ月~36カ月頃まで(体重15kg以下)【サイズ】

開:W495×D715~795×H1040mm

閉:W495×D350×H900mm

その他の詳細につきましては、メーカーのホームページなどにてご確認をお願い致します

used品にご理解いただける方のご購入をお願い致します

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

