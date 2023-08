入荷中 バブアー×エンジニアガーメンツ別注ジャケット 価格相談可能です。 ブルゾン

エンジニアガーメンツとバブアーとのコラボレーションジャケットです!19年秋冬!

ボンバージャケットのようなボディーにスナップボタンで着脱可能なフードがついています。

生地はバブアーを代表するオイルドジャケットで仕立て、

独自のオイルが染み込んだ生地です。

メンテナンスすることで永く愛用できる一品です。

本格的な冬に備えませんか?

定価

68,040円税込

サイズ

着丈72

肩幅46

身幅56

※素人測定のためご了承ください。

季節感···冬

カラー···オリーブ

フード···フードあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 未使用に近い

