人気デザイナー × ジンガロ　村上隆　FaZe Murakami M red Jersey Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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FaZe Clanと村上隆とのコラボレーションアイテム
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2023年1月 正規店（中野jingaro）にて購入。
CELINE セリーヌ2023年春モデル新作のTシャツですL
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新品未使用品です。
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丁寧に梱包し、発送いたします。
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FaZe × Murakami Jersey REDMサイズFaZe Clanと村上隆とのコラボレーションアイテム2023年1月 正規店（中野jingaro）にて購入。新品未使用品です。丁寧に梱包し、発送いたします。 村上隆 限定 Kaikai kiki カイカイキキ #村上隆#murakamitakashi#カイカイキキ#zingaro#tonarinozingaro