新品未使用 タグ付 正規品

メンズ 日本サイズ L

品番1010-18160

即購入歓迎です♪

Nordwand ProジャケットとMittellegi Proパンツを合わせたデザインの高機能スーツです。

【特長】

■自由に活動できるためのロングパネル

■水が浸透しないオールインワン

■ミニマルな重量とマテリアル

■ハーネスやジャケットを固定できる内側ヒップベルト

■雨風を防ぐフード

■ヘルメットを取り付けられるフード

■機能的なベルクロ・ファスナー付きの幅広カフスが、グローブのスペースをしっかりと確保

■ウォータープルーフジッパー胸ポケットX1

■内側胸ポケットX1

■スノーゲイター用フック、スキーブーツを調節できるベルクロ付

■レギュラーフィット

【仕様】

素材:GORE-TEX® Pro 3-Layer

・外側素材:ポリアミド100%

・膜素材:ポリテトラフルオロエチレン100%

・バック素材:ポリアミド100%

素材2:GORE-TEX® 3-Layer

・表面素材:ポリアミド92%、エラスタン8%

・膜素材:ポリテトラフルオロエチレン100%

・バック素材:ポリアミド100%

素材3:Dyneema® reinforcement

・表面素材:ポリアミド62%、ポリエチレン38%

重量:882g

価格198000円

【使用用途】

クラシック登山、ミックスアイスクライミング、遠征など

【サイズ】

EUサイズM 日本サイズL

身長172-178

胸囲93-99

平置き寸法

ウエスト46.5cm

総丈169cm

股下89cm

身幅60cm

裾幅22cm

素人寸法になります。

【カラー】

orange

送料無料

圧縮梱包致します。

✳アウトドア商品が好きな方(^^)d

雪

雪山

冬

#トレッキング

#トレイルラン

#トレラン

#ハイキング

♯スキー ♯スノーボード ♯登山♯ウエア

商品の情報 ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

