日本最級 最終値下げ！簡易PAセット ワイヤレスマイク使えます！ DTM/DAW

ワイヤレスマイク、レシーバー、ミキサー、パワーアンプ、パッチングパネル、電源タップ、ラックケースのセットです。

MPC LIVE（箱あり、専用キャリングケース付き）

即音出し可能な簡易PAセットです。

PENROSE Quantizer



MASCHINE MK3 新品未使用

ワイヤレスマイク:TOA WM-1200(B

ROLI songmaker kit studio edition

帯30波可変)、ラバー部分の剥がれ、削れを合成ゴムで一部補修しています。

BusPower Pro2 Aurorasound



Roland TR-08 Boutique リズムマシン 808 シンセサイザー

レシーバー:TOA WT-750B(チューナーはB12の1波のみ装填、社外品のホイップアンテナ付属)

日本未発売！BEHRINGER EDGE リズムマシン 本体のみ



nanoKEY Studio

ミキサー:SONY SRP-X6004(チャンネル1は再生機、チャンネル2はワイヤレスマイク＝接続済み、チャンネル3、4は有線マイク用で背面パッチパネルのマイク1、2がそれぞれ接続済み)

最終値下げ！簡易PAセット ワイヤレスマイク使えます！



Michigan Synth Works Pachinko

パワーアンプ:PEAVEY CS-200X(8Ω110W/ch)

Roland SPD-8



モジュラーシンセ beaks Mutable Instruments peaks

パッチングパネル:

KEYSTEP 37 / BLACK EDITION【未使用に近い】

アンテナ入力用BNC×1、

RME Babyface Pro オーディオインターフェース

マイクイン(バランス対応・キャノン×2)、

Shakmat Modular Knight's Gallop モジュラーシンセ

再生機入力用RCAピンジャック(L・R)×1＝ミキサーのチャンネル1のセレクター①へ接続・及びセレクター④へ接続したままのケーブル.ピンプラグも背面に出しています。

arturia keystep pro GW中値下げ

スピーカーアウト用キャノンオスA(L),B(R)はそれぞれ2個(パラレル)。

Behringer TD-3 シンセサイザー



Teenage Engineering OP-z Line Module Zm4

ラックケース:ARMOR 4U

Novation MIDIキーボード コントローラ Launchkey49MK2



steinberg UR824

以上のようなセットです。

steinberg UR24C オーディオインターフェース



フルテック FURUTECH FireBird96 FIREWIRE 9-6ピン

多少知識がある方の購入を希望します。

UNIVERSAL AUDIO Apollo x4 オーディオインターフェイス



KOMPLETE KONTROL A25

追記

Faderfox EC4 MIDI コントローラー

フロントの上２U分のパネルの左側は、元々はDC12Vで動作する小さいパワードミキサーとスイッチング電源が入っていましたが、現在はトレー(小物入れ？)のようになっていて、ワイヤレスマイクの収納等に使えるようにしています。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

ワイヤレスマイク、レシーバー、ミキサー、パワーアンプ、パッチングパネル、電源タップ、ラックケースのセットです。即音出し可能な簡易PAセットです。ワイヤレスマイク:TOA WM-1200(B帯30波可変)、ラバー部分の剥がれ、削れを合成ゴムで一部補修しています。レシーバー:TOA WT-750B(チューナーはB12の1波のみ装填、社外品のホイップアンテナ付属)ミキサー:SONY SRP-X6004(チャンネル1は再生機、チャンネル2はワイヤレスマイク＝接続済み、チャンネル3、4は有線マイク用で背面パッチパネルのマイク1、2がそれぞれ接続済み)パワーアンプ:PEAVEY CS-200X(8Ω110W/ch)パッチングパネル:アンテナ入力用BNC×1、マイクイン(バランス対応・キャノン×2)、再生機入力用RCAピンジャック(L・R)×1＝ミキサーのチャンネル1のセレクター①へ接続・及びセレクター④へ接続したままのケーブル.ピンプラグも背面に出しています。スピーカーアウト用キャノンオスA(L),B(R)はそれぞれ2個(パラレル)。ラックケース:ARMOR 4U以上のようなセットです。多少知識がある方の購入を希望します。追記フロントの上２U分のパネルの左側は、元々はDC12Vで動作する小さいパワードミキサーとスイッチング電源が入っていましたが、現在はトレー(小物入れ？)のようになっていて、ワイヤレスマイクの収納等に使えるようにしています。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

MPC2000XL 美品 ブルー SDカードスロット有EDIROL USB Audio/MIDI Interface UA-25ほぼ未使用オーディオインターフェースsteinbergＵＲ22C スタインバーグ【8日出品の日セール電子楽器入門動画映え】LAUNCHPAD Proパッド楽器Maschine mk3 native instrument［箱付き］YAMAHA AG03 オーディオインターフェース 3チャンネルRoland A-49 MIDIキーボード Black 美品STEINBERG UR-RT2 オーディオインターフェイス