【コンビニ受取対応商品】 K5-I7GM5BK-A mouse 15.6型 i7-12650H Core ノートPC

開封してますが未使用品となります。
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OSWindows 11 Home 64ビット
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CPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサー
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グラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550
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カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応
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液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)
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ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)
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サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)
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無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。
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開封してますが未使用品となります。mouse K5-I7GM5BK-A（32GB メモリ搭載モデル）15.6型 Core i7-12650H 1TB SSD GeForce MX550 ノートパソコンOSWindows 11 Home 64ビットCPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサーグラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)ストレージ1TB (NVMe) M.2 SSD光学ドライブ-カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)インターフェースディスプレイ2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1)USB2.01 (左側面 Type-A×1)USB3.01 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します)USB3.12 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。LTE-WEBカメラ前面:100万画素マウス高精度タッチパッドキーボードキーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)動作時間約 8時間本体寸法幅×奥行き×高さ(mm)[本体]359.5×238×23.5重量約1.97kg標準付属ソフトウェアDolby Access / バッテリーマネージャー / Mouse Control Center