【コンビニ受取対応商品】 K5-I7GM5BK-A mouse 15.6型 i7-12650H Core ノートPC

開封してますが未使用品となります。

ⅺ DELLノートパソコン windows11 Office365 SSD



レッツノート AX3 i5-4世代 4/128 Office 2in1 中古美品

mouse K5-I7GM5BK-A（32GB メモリ搭載モデル）15.6型 Core i7-12650H 1TB SSD GeForce MX550 ノートパソコン

SONY VAIOノートパソコン



✨美品✨12型QHD液晶タブレットPC i5-7300U 8G SSD256G

OSWindows 11 Home 64ビット

surface laptop studio i5 512GB

CPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサー

NEC LaVie L LL750/TSB i7 16GB 500GB SSD

グラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550

Apple MacBook Air 13インチ 2020(A2337) 1TB

メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)

東芝 第10世代 16GB ノートパソコン 超軽量 オフィス付 美品

ストレージ1TB (NVMe) M.2 SSD

ノートパソコン NEC LaVieS PC-LS550SSW

光学ドライブ-

1.Macbook Pro 13インチ 2016 touchbar付き

カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応

109【第７世代i5⭐️人気のレッツノート！ＳＳＤ搭載⭐️】即使用ノートパソコン

液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)

DELL Inspiron 15 3000 ノートパソコン

インターフェースディスプレイ2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1)

【美品】VAIO ノートパソコンC15/大容量HDD1TBカメラ付き初期設定済み

USB2.01 (左側面 Type-A×1)

月末セール❗️✨大人気レッツノート⭐️ 高性能ノートパソコン❗SSD256GB

USB3.01 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します)

MacBook pro 14インチ m1pro 512GB シルバー スタンド付

USB3.12 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)

新品 HP ノートパソコン 14 オフィス win11 WEBカメラ マウス3

ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)

lenovo ideapad s540 ジャンク

サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)

MacBook Pro_16インチ/ 2019/16GB/1TB/Core i9

無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。

b144✨限定/希少カラー/爆速SSD新品/ブルーレイ✨すぐ使えるノートパソコン

LTE-

⭐︎MacBookPro13/16GB/256GB/US

WEBカメラ前面:100万画素

【メーカー保証有】MacBook Air 13インチ M1 MGN63J/A

マウス高精度タッチパッド

初心者オススメ✨HDD大容量‼️メモリー8GB✨webカメラ付き❗️

キーボードキーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)

MacBook Air 2014 11インチ メモリ4G SSD 128G

動作時間約 8時間

Windows11/i7/16G/SSD/Office2021 東芝AZ65

本体寸法

MacBook Pro 13インチ 256GB

幅×奥行き×高さ(mm)[本体]359.5×238×23.5

IPS液晶 Iris Pro Graphics ＆ Core i7HQ搭載

重量約1.97kg

1000GBの大容量✨人気のdynabook❣️事務作業もカメラ付きノートパソコン

標準付属ソフトウェアDolby Access / バッテリーマネージャー / Mouse Control Center

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 新品、未使用

開封してますが未使用品となります。mouse K5-I7GM5BK-A（32GB メモリ搭載モデル）15.6型 Core i7-12650H 1TB SSD GeForce MX550 ノートパソコンOSWindows 11 Home 64ビットCPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサーグラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)ストレージ1TB (NVMe) M.2 SSD光学ドライブ-カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)インターフェースディスプレイ2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1)USB2.01 (左側面 Type-A×1)USB3.01 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します)USB3.12 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。LTE-WEBカメラ前面:100万画素マウス高精度タッチパッドキーボードキーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)動作時間約 8時間本体寸法幅×奥行き×高さ(mm)[本体]359.5×238×23.5重量約1.97kg標準付属ソフトウェアDolby Access / バッテリーマネージャー / Mouse Control Center

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 新品、未使用

美品の神速ＰＣ！第８世代コアｉ５に新品ＳＳＤ＆１６Ｇメモリ／ノートパソコンB65