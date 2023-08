激安単価で REFEM 【新品】レフレム サブカル パーカー ハーフジャージ 水色 パーカー

**********************

♥︎off-white オフホワイト パーカー フーディー

ご覧頂きありがとうございます

迅速・丁寧な対応を心がけております

商品は手元にありますのでご安心下さい

**********************

水色界隈 天使界隈 好きな方にオススメのアイテムです

ホワイトロゴパーカー

新品未使用品

サイズ

着丈78cm

肩幅69cm

身幅70cm

多少の誤差はご了承ください

*パンツは付きません

*圧縮梱包させて頂く場合がございます。

*素材上、配送時に折りシワが生じますご了承願います。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

送料無料

即日発送

即購入可

*注意事項*

検品しておりますが、海外製品のため

ほつれ等ある場合がございます。

神経質な方はご遠慮願います。

水色界隈

天使界隈

あのちゃん

原宿

地雷系

病みかわ

量産型

ゴスロリ

ゴシック

drug honey

ミルクボーイ

ドラッグハニー

スケルトンテディ

ゆるかわ

ACDC

パンク

V系

punk

好きな方

カラー···ブルー ホワイト

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レフレム 商品の状態 新品、未使用

