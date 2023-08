4度着用。

タグはまだ手元にあるので同包いたします。

MADISONBLUE 定番のサルエル型デニム。

今シーズンはダメージの入ったデザインをセレクトしました。強すぎないダメージが大人のカジュアルスタイルに丁度良いアクセントになります。

クロップド丈ですっきりとしたバランスで着ていただけます。ジャストサイズで綺麗なバランスにも、あえてワンサイズアップで腰で落としてリラックス感のある穿き心地でもおすすめです。

【MADISONBLUE/マディソンブルー】

ハイカジュアルをコンセプトにスタイリスト中山まりこさんが手掛けるブランド。

スタイリスト目線で袖口や襟元の着こなし方まで考えられたデザインが特徴です。

モードにもカジュアルにも似合う、本物を知り尽くしたバランスとシルエットが魅力的。

人が着ることで完成する、人に寄り添うアイテムを展開します。

※サイズについて

34(034):00

36(036):01

38(038):02

メーカー品番:MB224-3001

サイズ◆01(アパルトモン表記36)

ウエスト76㎝ヒップ102㎝股上30.5㎝

股下54.5㎝もも周り62㎝すそ幅20㎝パンツ丈87㎝

カラー◆ネイビー

素材◆本体:綿100%

価格◆53900円

カラー···ブルー

サルエルパンツ

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マディソンブルー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

4度着用。タグはまだ手元にあるので同包いたします。MADISONBLUE 定番のサルエル型デニム。今シーズンはダメージの入ったデザインをセレクトしました。強すぎないダメージが大人のカジュアルスタイルに丁度良いアクセントになります。クロップド丈ですっきりとしたバランスで着ていただけます。ジャストサイズで綺麗なバランスにも、あえてワンサイズアップで腰で落としてリラックス感のある穿き心地でもおすすめです。【MADISONBLUE/マディソンブルー】ハイカジュアルをコンセプトにスタイリスト中山まりこさんが手掛けるブランド。スタイリスト目線で袖口や襟元の着こなし方まで考えられたデザインが特徴です。モードにもカジュアルにも似合う、本物を知り尽くしたバランスとシルエットが魅力的。人が着ることで完成する、人に寄り添うアイテムを展開します。※サイズについて34(034):0036(036):0138(038):02メーカー品番:MB224-3001サイズ◆01(アパルトモン表記36)ウエスト76㎝ヒップ102㎝股上30.5㎝股下54.5㎝もも周り62㎝すそ幅20㎝パンツ丈87㎝カラー◆ネイビー素材◆本体:綿100%価格◆53900円カラー···ブルーサルエルパンツデニム加工···クラッシュ/ダメージ季節感···春、夏、秋、冬

