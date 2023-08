【極美品】ebure エヴール カシミヤロングリバーコート ノーカラー ネイビー

●サイズ

size : 36

着丈 : 119cm

肩幅 : 68cm

身幅 : 67cm

袖丈 : 44cm

●状態

使用感少なく目立った傷や汚もない極美品です。

【極美品】ebure エヴール カシミヤロングリバーコート ノーカラー ネイビー

●素材

表地

毛 93%

カシミヤ 7%

裏地

キュプラ 100%

●取り扱いブランド

COMME des GARCONS

tao COMME des GARCONS

NOIR KEI NINOMIYA

tricot COMME des GARCONS

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS

SACAI

WHITE MOUNTAINEERING

KOLOR

YOHJI YAMAMOTO

Y'S

ISSEY MIYAKE

PLEATS PLEASE

ADORE

M'S GRACY

GRACE CONTINENTAL

HERMES

GUCCI

MIKAKO NAKAMURA

ATAO

素材...ウール

カラー...ブルー

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エブール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エブール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

