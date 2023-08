00s Y2K AYUITEカーゴパンツ ミリタリーパンツ ボンテージ90s

ウエスト 約40cm

わたり 約30cm

股上 約26cm

股下 約72cm

裾幅 約22cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

多少使用感ありますがまだまだ着用可能かと。掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします

00s頃のドメブラのAYUITEから

M-65 M51ベースの

カーゴパンツ、ポケットデザイン、

裾のレザーのドローコード

膝のダーツ、黒地のパイピングが◎な

ディテール満載のカーゴパンツとなっております。

Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。

アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナイン

ポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren

DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。

00s Y2K AYUITEカーゴパンツ ミリタリーパンツ ボンテージ90sM-65 M51他のボンテージ、ワーク、カーゴパンツ等のパンツも出品中です⤵︎ ⤵︎#旧古着カーゴパンツウエスト 約40cmわたり 約30cm股上 約26cm股下 約72cm裾幅 約22cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください多少使用感ありますがまだまだ着用可能かと。掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします00s頃のドメブラのAYUITEからM-65 M51ベースのカーゴパンツ、ポケットデザイン、裾のレザーのドローコード膝のダーツ、黒地のパイピングが◎なディテール満載のカーゴパンツとなっております。Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナインポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。アーカイブ archive ヴィンテージ vintage CA

