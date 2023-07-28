品質保証 Anchor Mercedes Inc. 希少サイズ XL パーカー パーカー

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

タイミングよく買えたのですがサイズミスで泣く泣く出品しますCompany merchandise hoodie.JERZEES 9.5ozボディカラー：グレーサイズ：XL【採寸値】着丈：71cm身幅：64cm肩幅：64cm袖丈：62cm※今回未開封となります※タバコは吸いません#Mercedesanchorinc#creekanglersdevice#blackeyepathc

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

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