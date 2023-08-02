殿堂 RRL ダブルアール　USA製　デニムパンツ　ヴィンテージ　W34 デニム/ジーンズ

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ラルフローレン / ブルックスブラザーズ / Patagonia / ノースフェイス / L.L.BEAN / Eddie Bauer / Levi’s / 501 , 505 , 517 , 550 / OldGap / オールドギャップ / Stussy / OldStussy / Sears / JCPenny / Dickies / Carhartt / レザージャケット / スタジャン / モヘア / カーディガン / オンブレ / シャドーチェック /レーヨンシャツ / ヴィンテージ / 50s , 60s , 70s , 80s , 90s , Y2K

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニュースタイル価格変動型－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－いいね3つにつき500円アップ。2日売れなければ300円値引き。適正価格からのスタートです。いつ買うかはあなた次第ですが誰が買うかも分かりません。したがってお取り置きは行いませんのでご了承ください。お値段交渉は即決のみ承ります。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－RRL / ラルフローレン / 三つ星RRLのデニムパンツ。内タグから判別して三つ星の頃のものだと思います。ボタンフライの501タイプ。赤耳、クロカンやレザーパッチなどマニアを唸らせるディテールが魅力的。状態は8、9割色の残るグッドコンディション。ロールアップもできるW34L31。探してもなかなか出てこない個体だと思います。あなたの手でぜひ育ててあげてください。ウエスト 84cmワタリ幅 35cm裾幅 22cm股下 78cm総丈 105.5cm－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ラルフローレン / ブルックスブラザーズ / Patagonia / ノースフェイス / L.L.BEAN / Eddie Bauer / Levi’s / 501 , 505 , 517 , 550 / OldGap / オールドギャップ / Stussy / OldStussy / Sears / JCPenny / Dickies / Carhartt / レザージャケット / スタジャン / モヘア / カーディガン / オンブレ / シャドーチェック /レーヨンシャツ / ヴィンテージ / 50s , 60s , 70s , 80s , 90s , Y2K

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