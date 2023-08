本命ギフト fins futures (フューチャーフィン) F6 core vapor サーフィン

サーフボードの種類···ショートボード

ダートフィンDART FIN・DNW6 DS-2 センターフィン&サイドフィン

アクセサリー···フィン

futures fins (フューチャー) vapor core F6の数回使用のみの美品です。

VAPOR CORE FIN【F】

重さ約26%減!水面に浮く程の軽さを実現した最新のフューチャーフィン Vapor Coreとは?

『Vapor Coreテクノロジー』と呼ばれるフィン内部に空気を含有したfutures.独自の製造方法により、

ハニカムマテリアルフィンと比較し、約26%減という水面に浮くほど驚異的な軽さを実現!

『フューチャーフィン Vapor Core』は約8年の歳月をかけて開発しました。

スラスターのライドナンバー(futures 独自の数字でフィンのバランスを表す) は“5”なので、オールラウンドにマッチします。

とても軽くてシナリもあるのでスピードがでます。そのためバランスが良くなりターンもし易くなります。

ボトムターンとトップターンを1つの流れでサーフィンできる中級者なら、このフィンの違いがとても良くわかると思います。

モデル名=VAPOR CORE FIN【F】/F6

Vapor Core Fin の大きな特徴は、あえて張力を与えてプレスされたカーボンクロスのシェルを持つ特殊な構造の為、優れた強度と、バネのように高反発なフレックス特性 を持った、現在のフィンマーケットの中で最も斬新でダイナミックなフィンなのです。従来のフィンのコアマテリアルに採用されていた低密度のフォームコアを全て取り除き、中空構造を実現できたので、水に浮くほどの軽さというメリットを手に入れることができました。高圧で成型されたカーボンで構成されるシェルにより、その強度もさることながら、瞬発的なスピードを生み出し、足元でダイレクトな感覚を得ることが可能になります。航空宇宙工学の分野で用いられるハイグレードなカーボンマテリアルを採用していることにより、中空構造でもフレックス性と強度を犠牲にすること なくハイレスポンスなコントロール性能を体感できます。

サイズ詳細/約●●mm

BACE(ベース)110mm/Depth(高さ)116mm

FUTUREサイズ/Mサイズ

推奨体重目安/65-88kgの方におススメ

メーカー希望販売価格=18800円(税抜)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

