NIGEL CABOURNナイジェルケーボンLYBROライブロBRITISH ARMY SMOCK ブリティッシュ アーミー スモックです。フロントのポケットが収納性とデザイン性があり雰囲気たっぷりのプルオーバー シルエットが印象が付くメンズの被りジャケット。ミリタリー要素がありワークの様子もうかがえる一枚でサマになるアイテムです。秋はシャツやカットソーの上から、冬はタートルニットやインナーダウンで、春はショートパンツなどで軽い印象での着用もできる3シーズンカバーしてくれるマルチな1枚。素材はcotton100%でシャツではなくジャケットぐらいの肉感です。着用を繰り返して生地にアタリなどが出ることでより雰囲気が出て魅力的になるアイテムです。カラー ネイビーサイズ50肩幅70身幅71袖丈50.5着丈70普段買い物するブランドはPorter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、REBUILD BY NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。こちらの商品以外にも Porter Classic、ENGINEERED GARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。

