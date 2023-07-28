訳あり 唐三彩　骨董品 陶芸

独特な釉薬の色が美しい唐三彩（とうさんさい）。
お湯呑み 桑田卓郎 cup
茶道具 志野 玉仙作
サイズ
小米様専用 中国陶磁器 成化壺 龍
最大径9cm、口径約5cm 高さ約7cm
中国美術 豆青釉 瓢箪形 瓶 高16cm 萬暦年製 款 旧家蔵出
徳利 古瀬戸 壺 花器 花瓶 通い徳利 貧乏徳利 カケ割れあり
※自宅保管ですので、全てご理解頂き、ご納得のうえご購入ください。
【随心堂】香蘭社 希少品 金襴手染錦色絵牡丹桜花文 花瓶 壺 花生け 傷有K18
※状態が悪い理由での悪評価はお控えください。
【蓋置】中国 太鼓 茶道 茶道具 茶道道具 共箱付き
#骨董品 #中国古美術 #唐時代 #唐三彩
ぎょうざ 様専用 e2187 唐津焼 大黒天 合わせ箱 e2222 唐津壺
e1243 磯野風船子 共箱 朝鮮唐津 茶碗 銘『山花』 抹茶碗 唐津焼 茶道具
ハ 江戸 古伊万里色絵特大鉢 共箱 アンティーク 送料込み0426
美品 茶道具 京焼 笹田仁史 尻張茶入れ 茶入 共箱 仕覆（二重蔓牡丹唐草）
独特な釉薬の色が美しい唐三彩（とうさんさい）。サイズ最大径9cm、口径約5cm 高さ約7cm※自宅保管ですので、全てご理解頂き、ご納得のうえご購入ください。 ※状態が悪い理由での悪評価はお控えください。#骨董品 #中国古美術 #唐時代 #唐三彩