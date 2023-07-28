訳あり 唐三彩　骨董品 陶芸

独特な釉薬の色が美しい唐三彩（とうさんさい）。

お湯呑み 桑田卓郎 cup



茶道具 志野 玉仙作

サイズ

小米様専用 中国陶磁器 成化壺 龍

最大径9cm、口径約5cm 高さ約7cm

中国美術 豆青釉 瓢箪形 瓶 高16cm 萬暦年製 款 旧家蔵出



徳利 古瀬戸 壺 花器 花瓶 通い徳利 貧乏徳利 カケ割れあり

※自宅保管ですので、全てご理解頂き、ご納得のうえご購入ください。

【随心堂】香蘭社 希少品 金襴手染錦色絵牡丹桜花文 花瓶 壺 花生け 傷有K18

※状態が悪い理由での悪評価はお控えください。

【蓋置】中国 太鼓 茶道 茶道具 茶道道具 共箱付き

#骨董品 #中国古美術 #唐時代 #唐三彩

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

独特な釉薬の色が美しい唐三彩（とうさんさい）。サイズ最大径9cm、口径約5cm 高さ約7cm※自宅保管ですので、全てご理解頂き、ご納得のうえご購入ください。 ※状態が悪い理由での悪評価はお控えください。#骨董品 #中国古美術 #唐時代 #唐三彩

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ぎょうざ 様専用 e2187 唐津焼 大黒天 合わせ箱 e2222 唐津壺e1243 磯野風船子 共箱 朝鮮唐津 茶碗 銘『山花』 抹茶碗 唐津焼 茶道具ハ 江戸 古伊万里色絵特大鉢 共箱 アンティーク 送料込み0426美品 茶道具 京焼 笹田仁史 尻張茶入れ 茶入 共箱 仕覆（二重蔓牡丹唐草）