専門店では ネオンサイン　JUST LOVE ME 省エネ バー インテリア 14*9インチ その他

ネオンサイン JUST LOVE ME 省エネ バー インテリア 14*9インチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ネオンサイン JUST LOVE ME 省エネ バー インテリア 14*9インチネオンサイン、JUST LOVE ME NEON SIGN 、ディスプレイ サインボード、ギフト、 省エネ、バー プロポーズ バレンタイン 結婚式誕生日 カフェ、喫茶店、広告用看板、クラブ及び娯楽場所等 インテリア 14*9オリジナルデザイン、オーダー(ボックス)ネオン管も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。【商品説明】*特徴 省エネのネオンサイン、豊富な色彩とスタイリッシュなデザイン。 *適合範囲 カフェ、喫茶店、レストランのオープンサイン、広告用看板、飾り品、バー、クラブ及びゲーム場所等には最適です。 *デザイン高質のネオン管で作られたファッションカラーのネオンライト、豊富な色彩とスタイリッシュなデザインを選択できる 【注意事項】 室内専用ですので、屋外でのご利用はご遠慮くさい。 点灯中ネオン管には危険ですので、絶対に触らないでください。 画像のお色と実際のお色は多少異なる場合がございます。 振動がある場所(風があたる場所やドア等)には絶対に使用しないでください。 ネオンが破損した場合は修理出来ますのでご安心ください。

