人気ブランドを ゴスペラーズ Tシャツ ファンの集い GOSMANIA ゴスマニア ミュージシャン

ゴスペラーズ・ソルパワグッズ多数出品中!

まとめ買いでお値下げ可能◎

ゴスペラーズ 坂ツアー ファンクラブ ツアー

ゴスマニアの集い グッズ Tシャツ

8枚セット

バラ売りご希望の場合、商品によっては可能ですのでお問い合わせください。

上・中段 Sサイズ 5枚

下段 Mサイズ 3枚

中段グリーンのものはMサイズも在庫がございますので、お気軽にお問い合わせください。

購入後まとめてPPクローゼットケースに入れ、クローゼット内で保管していました。

新品未開封品ですので詳しい検品はできておりません。

購入からかなり年数が経っているものもございますので、外から見ても汚れがあるものもあります。

元々封がされていないものもあります。

中身の保証はできかねます。

あくまで素人の自宅保管であることをご了承の上でご検討頂きますようお願いします。

再利用の段ボール等を使用した簡易包装で発送させて頂きます。

小さく折りたたみ圧縮しての梱包となりますのでご了承ください。

コメント逃げ、購入意思の有無をご提示頂けない「検討します」のみのご返信があった場合、即ブロックいたします。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ゴスペラーズ Gospellers 村上てつや 黒沢薫 酒井雄二 北山陽一 安岡優 ライブ コンサート ツアーグッズ コングッズ メンプロ ソロライブ ソロツアー ソロコン タオル タオルマフラー

グッズ種類...Tシャツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

