◎ 期間限定でマスクカバーもご希望なら1枚おまけにお付けしてます!(色、絵柄は選べません)

1着しか入手してないので

こちらの商品は購入前に在庫の確認をお願いします

ジャスティンが同じパーカーを着用してインスタにあげてました!

Justin Bieber / ジャスティン・ビーバー

同色・同型着

Airn't Nothing Like A Woman Hoodie / パーカー

ジャスティンが賛同する女性と子供のを助けるチャリティーのパーカーです

・SOLD OUT / 完売品

・サイズ: アメリカ Lサイズ

平置き:身幅約60cm 着丈約65cm 肩幅約56cm

・新品・未使用

・100%オーガニックコットン Made IN LA (ロサンゼルス製)

ジャスティンと同じところで購入した正規品です!

しっかり程よい厚みでシーズン長めに着れそうなアイテムです!!

ジャスティンはこのパーカーとレザーパンツ、エアマックスを合わせて着用していました!

*パーカーを着てたときの写真(画像6枚目)もおまけでお付けします。

今なら

*ご希望があれば画像7枚目のステッカーランダムで2枚お付けします。

*他に当方が出品中のJustin BieberかDrew Houseのアイテムとを同時に購入・同梱発送の場合はご希望があれば他にもおまけお付けします。

ジャスティンビーバー Justin Bieber ジャスティン・ビーバー

パーカー フーディー Parker hoodie

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

