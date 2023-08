「尾崎豊 写真集」厚み2cm

1988年12月発行の

貴重な写真集 A4写真2枚付きです。

中は綺麗です。

1991年 レインボーホール

コンサート会場で購入しました。

「48ページ位の写真集」

「ポストカード 4枚」

テレホンカードサイズの

「ステッカー2枚」

CD DVDアルバム

「YUTAKA OZAKI ALL TIME BEST」

15の夜、卒業、I LOVE YOU …等

CDアルバム

「放熱への証」

「街路樹」

尾崎豊 写真集 CD DVD

CD2枚組アルバム

「誕生」

CDシングル

「太陽の破片」

全て中古ですので、擦り傷、汚れあります。ご理解頂ける方にご購入をお願い致します。

神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

「尾崎豊 写真集」厚み2cm1988年12月発行の貴重な写真集 A4写真2枚付きです。中は綺麗です。1991年 レインボーホール コンサート会場で購入しました。「48ページ位の写真集」「ポストカード 4枚」テレホンカードサイズの「ステッカー2枚」CD DVDアルバム「YUTAKA OZAKI ALL TIME BEST」15の夜、卒業、I LOVE YOU …等CDアルバム「放熱への証」「街路樹」CD2枚組アルバム「誕生」CDシングル「太陽の破片」全て中古ですので、擦り傷、汚れあります。ご理解頂ける方にご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

