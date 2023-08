【送料無料】 《ナイキ》90s銀タグ　刺繍スウッシュ　黒×ネイビー×白　L　ナイロンジャケット ナイロンジャケット

ご観覧いただき、ありがとうございます(^^)

☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆

フォローして下さった方には

¥1,000~¥2,999⇒¥100引き

~¥4,999⇒¥200引き

~¥9,999⇒¥300引き

¥10,000~⇒¥500引き

させていただきます♪

おまとめ買いでさらにお値引きさせていただきますので、詳しくはプロフィールをご確認ください。

【フォロー割引希望】とコメントに書いてください^ ^

購入後のフォロー割引は対応出来兼ねますので、購入前に必ずコメントをお願いいたします。

よろしければ他の商品もご観覧ください!

☆全商品一覧☆

#スアの古着屋

☆アイテム別一覧☆

#スアの古着屋_ジャケット

#スアの古着屋_ナイキ

/////////////////////////////////////////

◉商品紹介

◉ポイント

・90s銀タグ

・バックに刺繍ビッグスウッシュ

・フロントに刺繍スウッシュ

◉状態

・袖にややシミ

/////////////////////////////////////////

◉表示サイズ:L

※実寸サイズを参考にご判断をお願いします。

◉カラー:ブラック×ネイビー×ホワイト

◉実寸サイズ

着丈66㎝

肩幅56㎝

身幅64㎝

袖丈60㎝

※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。

◉素材:表地ポリエステル100%、裏地ポリエステル65%、コットン35%

◉発送:ご購入後、1~2日以内に発送いたします。

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください! その他にもオススメのアイテムがたくさんありますので、よろしければご覧ください(^_^)

☆全商品一覧☆

#スアの古着屋

☆アイテム別一覧☆

#スアの古着屋_ジャケット

#スアの古着屋_ナイキ

22-496

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【NILøS】バックスラッシュジャケット【ニルズ】『定価以下』WTAPS CHIEF 02 サイズMゆた様専用90s OLDNIKEリバーシブルハーフジップ フリース×ナイロン 白銀タグhide and seek fleece zip jacket (camo)パタゴニア ボアライナージャケット 美品ナイキ NSW SL ウーブン LND ジャケット パンツ 上下セット XL【fuuuka様専用】PRADA リバーシブルジャケット※完全正規品M&M コーチジャケット m&m custom performance 木村拓哉90s 00s ll bean エルエルビーン ナイロンジャケット 黒 ブラック