未使用品 45R フォーティーファイブ・アール シェットランドニット 908チロリアンジャケット 81180084 ジャケット SDL45R ニットジャケット レディース ブラウン×ネイビー ★38634 コート

プロフィールにお目を通して頂けると幸いです。

-型番/品番:81180084

-素材:画像5枚目をご参照ください。

-カラー:ブラウン×ネイビー

-表記サイズ:なし 下記の実寸サイズをご参照ください。

-トルソーサイズ:B:80cm W:58.5cm H:87cm 肩幅:39cm

-男女別:レディース

-ベント:ノーベント

-肩幅:約42cm

-袖丈:約55cm

-身幅:約46cm

-着丈:約57cm

-付属品:なし

-原産国:日本

-状態:未使用品です。素材特有の毛羽立ちがございます。

本品にはサイズタグはございません。

-購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品となります。

M.Y 3/10 0.5+0

カラー···ブラウン

着丈···ミドル

柄・デザイン···チェック

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

カシミヤ シルク レザー デニム などがお好きな方にもオススメです。その他にもダウンベスト ブラウス ワンピース スカートなども出品予定です

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 新品、未使用

