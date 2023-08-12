【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 K5-I7GM5BK-A mouse 15.6型 i7-12650H Core ノートPC

開封してますが未使用品となります。

【希少】【最終モデル】MacBook Pro 17/core i7 512GB



爆速 VAIO 新品購入で美品です。SONY

mouse K5-I7GM5BK-A（32GB メモリ搭載モデル）15.6型 Core i7-12650H 1TB SSD GeForce MX550 ノートパソコン

APPLE iPad 8th



HUAWEI MateBook D 15 スペースグレー

OSWindows 11 Home 64ビット

【未開封】Apple MacBook Pro M1 16インチ MK183J/A

CPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサー

美品 MacBook Pro/Windows 11/2021年Office付き

グラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550

ノートパソコン13.6型

メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)

美品＆オシャレ人気の白✨高速SSD搭載✨Windows11✨NECノートパソコン

ストレージ1TB (NVMe) M.2 SSD

フワフワ様専用 MacBook Air M1 2020

光学ドライブ-

DELL ノートパソコン Core i5 8GB SSD240GB 15.6型

カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応

NEC VKT16M/i5 8265U+16G+新品SSD512G/高解像度①

液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)

大容量1TB✨人気のSONY VAIOノートパソコン✨メモリ8GB✨白 PC

インターフェースディスプレイ2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1)

MacBook Pro 16インチ2019 動画編集 DTM プログラミング最適

USB2.01 (左側面 Type-A×1)

MacBook Air 13インチ スペースグレイ 2020年モデル

USB3.01 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します)

Blade 15 RZ09-03009J97-R3J1

USB3.12 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)

MacBook Pro /Retina, 13inch early2013

ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)

16インチ i9/32GB/1TB/2019late MacBook Pro

サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)

ハイスペックSurfacePro7 ブラック 16G/256G Office

無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。

構成変更legion y530 i7 16GB 1060フルHD 144Hz

LTE-

美品♪富士通Lifebook AH30/W カメラ付ノートパソコン♪すぐ使える♪

WEBカメラ前面:100万画素

【中古良品】大容量ノートパソコン⭐️Bluetooth搭載⭐️仕事にも趣味にも◎

マウス高精度タッチパッド

【値引き可能！】東芝製 ノートパソコン

キーボードキーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)

LTE★FUJITSU LIFEBOOK U938/S i5・Office

動作時間約 8時間

NEC VersaPro VH 第七世代Core i5/8GB/新品SSD1TB

本体寸法

MacBookAir M1チップ13インチ(シルバー)

幅×奥行き×高さ(mm)[本体]359.5×238×23.5

✨高年式 ✨超速新品SSD✨ メモリ8G ノートパソコン Windows11

重量約1.97kg

NEC LAVIE Note Mobile PC-NM150KAB

標準付属ソフトウェアDolby Access / バッテリーマネージャー / Mouse Control Center

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 新品、未使用

開封してますが未使用品となります。mouse K5-I7GM5BK-A（32GB メモリ搭載モデル）15.6型 Core i7-12650H 1TB SSD GeForce MX550 ノートパソコンOSWindows 11 Home 64ビットCPUインテル® Core™ i7-12650H プロセッサーグラフィックスNVIDIA®GeForce®MX550メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)ストレージ1TB (NVMe) M.2 SSD光学ドライブ-カードリーダー右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応液晶パネル15.6型 液晶パネル (ノングレア)インターフェースディスプレイ2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1)USB2.01 (左側面 Type-A×1)USB3.01 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します)USB3.12 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)ネットワーク (LAN)1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)サウンド左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)無線Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。LTE-WEBカメラ前面:100万画素マウス高精度タッチパッドキーボードキーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)動作時間約 8時間本体寸法幅×奥行き×高さ(mm)[本体]359.5×238×23.5重量約1.97kg標準付属ソフトウェアDolby Access / バッテリーマネージャー / Mouse Control Center

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 新品、未使用

dynabook G83/DN①