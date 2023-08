☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

#古着屋CS

90s 90年代 をはじめ、トレンドや ビックサイズ など スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

⏬商品詳細⏬

◼Brand

Black Eye Patch

■ Size notation

Mサイズ

■ Actual size(㎝)

・着丈 65

・身幅 56

・肩幅 60

・袖丈 53

■ Color

黒 ブラック

■ Meterial(素材)

コットン100%

■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。

ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。

【管理番号】kz---

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

