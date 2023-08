うのにもお得な OMEX ワンナイト　メンズ腕時計 腕時計(アナログ)

【商品名】OMEX ONE-NIGHT(オメックス ワンナイト)

【ムーブメント】クオーツ(電池式)

【ムーブメント詳細】

キャリバー:VX44

日常生活用強化防水(5気圧)

日付・曜日表示

【ケース】

縁部:ステンレススチール(硬質コーティング)

胴部:ステンレススチール

裏ぶた部:ステンレススチール

ガラス:ミネラルガラス

【ケースサイズ】

ケース:縦43mm×横36mm(リューズ込み横40mm)

ケース厚:約12mm

【バンド】

バンド素材:ステンレススチール

バンド留金タイプ:コンシールドタイプ

【バックル】

三つ折れタイプ(ターニングクラスプ)

【バンドサイズ】

バンド:115.8mm〜160mm(調整可)

バンド幅:16.5mm

【重量】94g

文字盤カラー...ブラック

ベルトカラー...シルバー

ムーブメント...クォーツ/電池式

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

