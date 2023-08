サンローランのブランドロゴがペインティングされたホワイトのTシャツです。

ホワイトボディにブラックのペインティングで他との違いを印象付けます。

サイズL

カラー ホワイト

状態はやや使用感はあります。

ブラックのペイントはおそらくあまり薄くなる事はないと思います。

とてもお洒落なTシャツだと思います。

色々な場面で使えるのも嬉しいです。

よろしくお願い致します。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンローランパリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンローランパリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

