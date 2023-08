【お気にいる】 オックスフォードシャツ 45rpm サイズ3オーバーサイズ ai3 R刺繍 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

45rpm

45rpmの長袖シャツです。

やや薄手のオックスフォード生地のプルオーバーシャツです。

肩幅・身幅がゆったりした、とてもリラックス感あり着心地もとてもいいです。

ポケットのR刺繍もアクセントになっています。

多少襟裏に使用感ございますが気にならい程度で、目立った難なく綺麗な状態です。

お探しの方はぜひ!

※袖のボタンホールが1つないデザインになっています。(写真6)

〇サイズ

3

肩幅約51cm

身幅約59cm

袖丈約60cm

着丈約75cm

〇素材

綿100%

ご質問ございましたら、お気軽にご連絡ください^^

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷・汚れなども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない付属品や撮影小物は付きません。

※圧縮して梱包させていただく場合がございます。

他にもお洋服出品していますのでご覧ください♪

#Kona洋服出品中

ai3

色...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地/ワンポイント

素材...コットン(綿)

テイスト・シーン...カジュアル

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

