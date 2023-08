【気質アップ】 メッシvsクリロナSET panini 2006 他 その他

2006(RC),2010,2014,2018,2022のW杯のカードです。

古いカードですので、神経質な方は購入をお控えください。

クリロナ

クリスティアーノロナウド

Cロナ

C07

ronald

cristiano ronald

portugal

messi

メッシ

バルセロナ

バルサ

barcelona

Ballon d'or

バロンドール

アルゼンチン

ポルトガル

argentina

マンU

マンチェスターユナイテッド

ユナイテッド

manchester united

レアル

レアルマドリー

レアル・マドリード

real madrid

ユベントス

ユーベ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

