セール特価 エンポリオアルマーニ　ea7 ジャージ　セットアップ　ロンt xl 3点セット ナイロンジャケット

数ある商品の中から説明ご覧いただきありがとうございます。

エンポリオアルマーニ ea7 長袖 カットソー 黒 白

まゆじぇさん専用

購入店 心斎橋 セレクトショップ

購入時期 数年前

身丈68cm

袖丈65cm

身幅53cm

セットアップ 黒

購入店 大阪 セレクトショップ

購入時期 数年前

サイズ: xl

トップス

着丈70cm

袖丈68cm

身幅56cm

パンツ

ウエスト 約90-95cm

股下 約78cm

素人採寸により多少の誤差はあります。

状態:中古品

商品状態:

目立った汚れやシミはありません。

・中古品であることをご理解の上、ご購入お願いします。

よろしくお願いします。

すり替え交換等防止の為、返品等は行っておりませんので不明な点等ございましたら質問からよろしくおねがいします!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エンポリオアルマーニイーエーセブン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から説明ご覧いただきありがとうございます。エンポリオアルマーニ ea7 長袖 カットソー 黒 白購入店 心斎橋 セレクトショップ購入時期 数年前身丈68cm袖丈65cm身幅53cmセットアップ 黒購入店 大阪 セレクトショップ購入時期 数年前サイズ: xlトップス着丈70cm袖丈68cm身幅56cmパンツウエスト 約90-95cm股下 約78cm素人採寸により多少の誤差はあります。状態:中古品商品状態:目立った汚れやシミはありません。・中古品であることをご理解の上、ご購入お願いします。よろしくお願いします。すり替え交換等防止の為、返品等は行っておりませんので不明な点等ございましたら質問からよろしくおねがいします!

