メインカラー···イエロー

NIKE ジュース新品•未使用】



ナイキ エアズーム アルファフライ ネクスト ウォーターメロン

プロフを一読していただき、ご了承を得た方のみ購入お願い致します

ALL STAR 100 TREKWAVE HI



NIKE エアマックス95 デンハム ボルトイエロー StockXタグ有り

リーボック インスタポンプフューリー になります。

Asics Gel Lyte 5 V Prickly Pear Feature



ア マ マニエール ナイキ ウィメンズ エアジョーダン12

サイズは27.0

USA製J.Crew別注オールスウェードM1400JC6新品ベージュ29cm希少



ナイキ エアジョーダン1 ミッド ジムレッド ブラック。

カラー シトロン

new balance M1500 TAN 28.5



NIKE Air Jordan 1 High OG Metalic Navy

タグがまだついております。

コンバース90sヴィンテージUSA製オールスターALL STAR紺色27.5新品

状態は良いかと。

MAHARISHI × MIZUNO WAVE RIDER 10



NIKE SB RED DEVIL 29cm

どうでしょうか?

Nike Airmax90 LTR



Travis × Nike AJ1 Low OG Reverse Mocha

写真では分かりにくいのですが、大きく目立つキズはないものの小さなキズやシミがある可能性があると思います。この辺りもご了承ください。

Patta × New Balance 990v3 26cm 新品未使用



VANS x NO-COMPLY x DANIEL JOHNSTON 27cm

新品同様のピカピカなものを求めている方、神経質な方は購入おやめ下さい。

ナイキ、サッカーシューズ



ナイキ エアジョーダン1 レトロ ブラック トゥー 2013

中古なので年数による細かなキズや汚れがあると思います。なるべくキレイにしてお送りします。

ナイキ ステューシー ディープロイヤルブルー



【在原みゆ紀さん着用】新品MLB NY 刺繍 スウェード スニーカー スリッポン

よく確認はしましたが素人ゆえ見落としてる部分もあるかと思います。その辺りも含めご検討くださいませ。nc.nrで。

New Balance 1906D Protection Pack 27cm



adidas Originals Adimatic

※他にも色々出品しております。のぞいて頂けたら幸いです。複数購入で割引きします。よろしくお願い致します。

LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) スニーカー



NIKE AIR JORDAN 11 LOW RE2PECT ジョーダン11

ナイキ

ナイキ エアマックス95 プレミアム AIR MAX 95 RRM 2 27.5

リーボック

adidas samba og アディダス サンバ ブラック ガム 25.0

Reebok

NIKE ズームフリーク3の31㎝です。

アディダス

NIKE DUNK SB セラドン

ポンプフューリー

ナイキ SB ダンク ハイ ライトチョコレート

クラシック

最終価格adidas campus✖️human made 28.5cm

エアマックス

エアジョーダン1 ロイヤル 2001 28.5cm

スタンスミス

2002年AW Witch’s Cell Division期 魔女の細胞分裂期

クラシック

VANS tripster 28センチ

エア

銭湯ダンク

インスタ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

