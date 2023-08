ブルーナボイン

エクエスジャンパー2号

管理品番:5318-2

定価¥71500

【HPより】

ハイブリッドな特殊素材でありながら表情に雰囲気があるフード型のジャンパー。

サイズ感はオーバー気味に合わせて、シャツやニットとの組み合わせを幅広くスタイリングして頂きたい。カジュアルな合わせだけでなく、センタープレスのパンツなどでカッコよくキレイめにスタイリングするのもオススメです。

トレンドに左右されず、長く安心して合わせてられる一枚をお探しの方にイチオシのアウターです

高密度なナイロン×ポリエステルに特殊な加工を施すことで、ヴィンテージ調の雰囲気を持たせながら撥水など機能面も

ことで、ヴィンテージ調の雰囲気を持たせながら撥水など機能面も充実した素材に仕上げている。裏地にも蓄熱性に優れた高機能素材を使用しており、ミリタリーやライダースの要素を取り入れ、ボタンやファスナーの留め方で様々な着こなしが楽しめるパーカー型のジャンパー。

COLOR

ブラック

サイズ2

肩幅(cm)68.5

身幅(cm)76

裄丈(cm)89.5

※ラグランスリーブ

素材

表地ナイロン60%

ポリエステル40%

裏地ポリエステル

【コメント】

素材感がカッコいいですね。大人のナイロンジャケット。雰囲気や素材感はストーンアイランドに近いですね。こちらのサイトで新品未使用品として購入しましたが整理のため出品致します。室内試着のみです。

商品状態は良好ですが一度人手に渡ったモノであり、新品と違い完璧な状態ではありません。

中古品ということをご理解の上、購入を御検討ください。

当方は非喫煙者で出品物は全て禁煙環境にて使用保管していたものです。

ご不明な点がございましたら些細なことでも結構ですのでご質問お願いいたします。

エンジニアードガーメンツ、ニードルス、ネペンテス、ブルーナボイン、ササフラス、ロフトマン、マウンテンリサーチ、ノンネイティブ、ホワイトマウンテニアリング、ナイジェルケーボン、VISVIM、スノーピーク、ユニフレーム、ミステリーランチ、ノースフェイス、アンドワンダー、キャンプ、ゴアテックス、CMF、コムフィーなどが好きな方は是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブルーナボイン 商品の状態 未使用に近い

