【海外限定】 CONSIDERED NIKE BB US8.5 BLACK スニーカー

カジュアルなシーンで着回しやすいシンプルなデザインです。

◆サイズ:US8.5

◆状態:

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。多少使用感がある状態です。写真をご覧になりUSEDにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

収納袋付き

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

※他にも出品していますので、ご覧ください。

◆注意事項:

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご使用になられているモニターや端末により、

実際の色と多少異なる場合がございます。

ご購入後のトラブルを避ける為に

ご不明な点はご購入前にご確認ください。

以下検索ワード

comoli コモリ

AURALEE オーラリー

confect コンフェクト

ETHOSENS エトセンス

edwina horl エドウィナホール

bukht ブフト

URU ウル

UNUSED アンユーズド

YAECA ヤエカ

sakaki サカキ

Dulcamara ドゥルカマラ

my beautiful landret マイビューティフルランドレット

HINOKI ヒノキ

1ldk

MARGARET HOWELL マーガレットハウエル

MHL エムエイチエル

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

