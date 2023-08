世界中にファンとコレクターさんがいる有名なシセリーメアリーバーカーのFlower Fairiesシリーズ。

この度、そのシリーズから稀少な稀少な1冊を入手する事ができました。

超稀少アンティーク絵本 フラワーフェアリーズ初版 洋書 古書 ジャンクジャーナル



シリーズのうちのsummer。

恐らく初版かと思われます\(//∇//)\

当時の紙と印刷で見るプレートは、それはそれは美しく、復刻版とは全く別物と言っても過言ではございません。

全世界的に人気があり、恐らくもう入手は不可(´༎ຶོρ༎ຶོ`)な貴重なお品です。

気になる方はこの機に是非。

11cm×14cm。

76ページ。

ハードカバー。

フルサイズのカラープレートが、24枚。

裏面は白紙です。

この素晴らしさを写真ではなかなかお伝えし切れないのが、口惜しい(;_;)

古書好きな方、絵本コレクターの方に、是非お手にとって、素晴らしさを味わって頂きたいお品です♡

コレクションやインテリアに。挿絵を1枚づつ額装したら、それはそれは本当にすてきかと思います\(//∇//)\

超稀少アンティーク絵本 フラワーフェアリーズ初版 洋書 古書 ジャンクジャーナル

フレームに額装し、連作にして頂いてもオシャレかと。

装丁も美しいので、ディスプレイしたり撮影小物にも。

切り離してジャンクジャーナルやコラージュ素材にもどうぞ。

古い古い書籍です。

感じ方には個人差ございますので、気になる点はご購入前にご質問くださいね。

アンティークのお品に見られる経年のダメージも味わいの一つとお考え頂ける方のご購入をお願い致します。

