【おトク】 BTS ジミン FACE 当選 直筆サイン入りポスター JIMIN JPFC アイドル

JIMIN Solo Album ’FACE’ 発売記念応募抽選企画

小笠原茉由 直筆サイン&似顔絵&メッセージ

B: JIMIN直筆サイン入りポスター 50名 の当選品です。

南野陽子さん ブロマイド ラミネートカード

ポスターは未開封の状態です。

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納品書は個人情報を切り抜いた原本を同封いたします。

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高額なためゆうパックにて発送します。

ATEEZウヨン 直筆サインチェキ



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バンタン 防弾少年団 RM ナムジュン JIN ジン ソクジン SUGA ユンギ JHOPE ジェイホープ ホソク JIMIN ジミン V テヒョン テテ JUNGKOOK ジョングク グク 直筆 サイン ポスター FC

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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