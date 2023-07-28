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【おトク】 BTS ジミン FACE 当選 直筆サイン入りポスター JIMIN JPFC アイドル

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JIMIN Solo Album ’FACE’ 発売記念応募抽選企画
小笠原茉由 直筆サイン&似顔絵&メッセージ
B: JIMIN直筆サイン入りポスター 50名 の当選品です。
南野陽子さん　ブロマイド　ラミネートカード
ポスターは未開封の状態です。
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納品書は個人情報を切り抜いた原本を同封いたします。
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高額なためゆうパックにて発送します。
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商品の状態新品、未使用

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【おトク】 BTS ジミン FACE 当選 直筆サイン入りポスター JIMIN JPFC アイドル

52分钟前

【おトク】 BTS ジミン FACE 当選 直筆サイン入りポスター JIMIN JPFC アイドル

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