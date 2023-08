【国内発送】 × ニューエラ ビームス ループウィラー　赤タグ　ネイビー × キャップ

ニューエラ × ビームス × ループウィラー

BEAMS JAPAN赤タグ

BEAMS JAPAN店舗購入

新品未使用品

ネイビー

タグ付き

ヘッドギアブランド「New Era®︎(ニューエラ)」と、日本のセレクトショップ「BEAMS(ビームス)」、吊り編み機を使用した上質なスウェットが人気の高い「LOOPWHEELER(ループウィラー)」による別注キャップ

〈LOOPWHEELER〉の生地を使用した〈NEW ERA〉とのコラボレーションアイテムが「ビームス ジャパン」各店舗でリリース〈LOOPWHEELER〉では初となるベースボールキャップは今回の為に特別に製作されたカラーである『ニューヨーク・ヤンキース』カラーのネイビーと、〈LOOPWHEELER〉定番のグレーの2色展開で登場

商品の情報 ブランド ループウィラー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ループウィラー 商品の状態 新品、未使用

