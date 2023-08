独創的 LIVE 松田聖子 It's '95 Style ミュージック

タイトル:LIVE It's Style '95

アーティスト:松田聖子 Seiko Matsuda

商品番号:SRBL1203

リリース:2003年12月17日

松田聖子、’95コンサート "It's Style '95"の模様を日本武道館にて撮影(1995年7月7日)。

収録曲

1.Opening (It's Style'95)

2.It's Style '95

3.It's Style

4.You Are My Fire

5.Let's Talk Again

6.Don't You Wanna Dance ?

7.瑠璃色の地球

8.あなたを、愛したこと

9.もう一度、初めから

10.Believe In Love

11.Why

12.素敵にOnce Again

13.天国のキッス

14.Medley ~ピンクのモーツァルト/白いパラソル/制服/ 野ばらのエチュード/蒼いフォトグラフ/ハートのイヤリング

15.Rock'n Rouge

16.大切なあなた

17.輝いた季飾へ旅立とう

18.夏の扉

19.Ending

20.It's Style '95 Contest Winners

商品の状態:ケース、ジャケット、ライナーに経年によるイタミ・キズなど多少の中古感があります。DVDディスクに目立ったスリキズが見当たりません。状態にあまり神経質になられる方のご購入はご遠慮願います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

