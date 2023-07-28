【クーポン対象外】 1LDK UNIVERSALPRODUCTS ボーダーTシャツ カットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1LDK
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UNIVERSAL PRODUCTS
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2022 SSで購入し、着用回数1回のみになります。
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しっかりとした生地感ながらも柔らかく着心地が良いです。
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made in Japan
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⚠️トラブル防止のため、ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。
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カラー···ブラック
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季節感···夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワンエルディーケー
|商品の状態
|未使用に近い
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1LDKUNIVERSAL PRODUCTSBORDER S/S T-SHORT ボーダーTシャツ2022 SSで購入し、着用回数1回のみになります。しっかりとした生地感ながらも柔らかく着心地が良いです。made in Japanサイズ:2着丈 74cm肩幅 54cm身幅 61.5cm袖丈 28cm(公式サイズより)⚠️トラブル防止のため、ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···クルーネック季節感···夏tシャツ カットソー ブナ buna #AURALEE#オーラリー#blurhms#ブラームス#COMOLI#コモリ#ennoy#エンノイ#ciota#シオタ#toironer#トワロニエ#hyke#ハイク#UNIQLO#ユニクロ#UNIQLOU#ユニクロユー#graphpaper#グラペーパー#ATON#エイトン#LE#エルイー#crepuscule#クレプスキュール#Barbour#バブアー#yoke#ヨーク#stein#シュタイン#NEAT#ニート#maateeandsons#マーティーアンドサンズ#リーバイス#batoner#バトナー#kaptainsunshine#キャプテンサンシャイン#lechoppe#レショップ#confect#コンフェクト#jieda#ジエダ#URU#ウル#ANEI#アーネイ#semoh#セモー#DAIRIKU#ダイリク#needles#ニードルズ#YAECA#ヤエカ#llbean#エルエルビーン#Patagonia#パタゴニア#ARCTERYX#アークテリクス#WhiteMoutaineering#ホワイトマウンテニアリング#henderscheme#エンダースキーマ#hbeautyandyouth#エイチビューティーアンドユース#urbanresearch#アーバンリサーチ#unitedarrows#ユナイテッドアローズ#beams#ビームス#beautyandyouth#ビューティーアンドユース#JOURNALSTANDARD#ジャーナルスタンダード#publictokyo#パブリックトウキョウ #unitedtokyo #ユナイテッドトウキョウ #maisonspecial#メゾンスペシャル
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|L
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|未使用に近い