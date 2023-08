- - - - - - - - - - - - - - - - - -

●フォロー割→200円

●おまとめ割 →2点で500円

※併用不可

※ご購入前に、割引希望の旨をコメントにてお伝え下さい。

お値下げ交渉も可能です。ぜひお気軽にお声掛けください(^-^)

●表記サイズ

M

●実寸サイズ

肩幅 約61cm

身幅 約62cm

袖丈 約53cm

着丈 約86cm

※素人採寸ですので誤差が生じるございます。ご了承ください。

●コンディション

特に目立った汚れなどありません。

●以下ご確認ください

・出品商品のほとんどが、古着になります。

使用感、薄い汚れ、ほつれ、特有の匂いなどがある場合があります。念入りにチェックしていますが、見落としがあるかもしれません。気になる方は購入をお控えください。

・小さくコンパクトに圧縮して発送するため、畳じわが付いてしまう場合がございます。ご了承ください。

・ホームクリーニングの後、発送致します。

・お取置きはお断りしております。

・いかなる場合も即購入の方が優先となります。

●着画モデルとトルソーのサイズ

参考までにご活用ください(^^)

着画モデル 151cm

トルソーのサイズ

・バスト 86cm

・ウエスト 62cm

・ヒップ 91cm

\ 当ショップの他の商品はこちらから⤵ /

#古着屋ボンボン

ヴィンテージ ヴィンテージMIX ビンテージ 古着 レトロ vintage used retlo アンティーク 古着コーデ クラシカル 個性派 個性的 60s 70s 80s 90s バイク

商品番号 R000405

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

