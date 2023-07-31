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驚きの値段 TUMI レディース　リュック リュック/バックパック

商品の説明

4年程前に正規免税店で購入し2-3回程使用してそれ以降使っていないため出品していたのですが、一旦出品をやめ、週2回約3ヶ月使用しました。
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荷物が増え大きいリュックに買い替えましたので再度お値段下げて出品致します。
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目立った傷や汚れはありませんが、目立たない底や後ろに薄い汚れは多少あります。写真をご確認の上あくまで中古品であることをご理解いただきご購入をお願いします。

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商品の情報

ブランドトゥミ
商品の状態やや傷や汚れあり

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4年程前に正規免税店で購入し2-3回程使用してそれ以降使っていないため出品していたのですが、一旦出品をやめ、週2回約3ヶ月使用しました。荷物が増え大きいリュックに買い替えましたので再度お値段下げて出品致します。目立った傷や汚れはありませんが、目立たない底や後ろに薄い汚れは多少あります。写真をご確認の上あくまで中古品であることをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報

ブランドトゥミ
商品の状態やや傷や汚れあり

驚きの値段 TUMI レディース　リュック リュック/バックパック

20分钟前

驚きの値段 TUMI レディース　リュック リュック/バックパック

¥14,000 ¥11,900

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