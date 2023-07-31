『2年保証』 Panasonic　2019年モデルエアコン　CS-223CFR エアコン

Panasonicのルームエアコンエオリアです

しろ様専用③

2019年モデルで一年半程利用しました。

週末限定送料込み❗️ 安心のコロナ 窓用エアコン ウインドエアコン ②

引っ越しにともない出品いたします。

KAW-1612 コイズミ ルームエアコン 2021年製



ダイキン スポットクーラー 200V

【付属品】

パネルスペンサーKDB55J160F

リモコン

がー子★様 専用 室外機



新品未使用★クレクール3 NAVIC CLESEED クーラー スポットエアコン

◆ たのメル便で配送のため、本体と室外機(+5500円)を別々で購入していただく必要があります。

CORONA CSH-N2221R(W) WHITE

必ずセットでのご購入をお願い致します。

コロナ窓用エアコン窓枠 リモコン付き 2019年 CW-16A



アオホン HFC R410A 冷媒

エアコン本体:24,900円+室外機5,500円

三菱霧ヶ峰エアコン 213,840円ムーブアイ

合計30400円

引取限定 Suiden スポットクーラー 100v ガレージ等に



11送料無料！DAIKIN ダイキン Aシリーズ フィルター自動お掃除エアコン✨

【商品詳細】

エアコン ダイキン ＡＢＫシリーズ

「ナノイー」搭載の省エネ基準クリアモデル

Panasonic 2019年モデルエアコン CS-223CFR

「ナノイーＸ」に加え、集じん性能がアップした「クリーンフィルター」を搭載。

2020年式 2.2kw 東芝 エアコン 大清快 RAS-G221M(W)

エアコン内部も部屋の空気もキレイ。

移動式エアコン 2022年製 ほぼ未使用

天井シャワー気流としずかモードで、優しく快適な冷房を実現。

TOYOTOMI TIW-A160M(W) WHITE



オーケー器材 ドレンアップキット K-KDU571KS 低揚程用

メーカー

【美品】トヨトミ TAD-2221 2021年製 スポットクーラー

Panasonic

室内機 DAIKIN エアコン AN40ZFP-W 14畳用 2022年製



MITSUBISHI MSZ-GV225-W

型番

1070 シャープ【AY-N25DH】2021年製 8畳 ルームエアコン 中古

内機：CS-J228C-W

アイリスオーヤマ ポータブルクーラー IPA-2822GH-W

外機：CU-J228C

TOYOTOMI スポットエアコン TAD-28HW



DAIKIN ポータブルエアコン Carrime PCA10YS-W WHITE

年式

NAKATOMI 移動式エアコン 便利なキャスター付き ミニ スポットクーラー…

2019年製

ハイセンス スポットエアコン スポットクーラー Hisense HPAC-22D



コロナ 窓用エアコン CW-1619

畳数

2021年 ダイキン DAIKIN 天カセ型 業務用エアコン

主に6畳用

【キモ様専用】CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 1



CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 6

寸法(約 mm/幅×奥行×高さ)

シャープ ルームエアコン AY-D22DX-W 6畳

室内機：780×230×280

295 SANYO サンヨー RCS-SH80U 業務 エアコン リモコン

室外機：760×290×530

富士通ノクリア新品未使用



ハイアールHaier JA-16V

サイズ

富士通リモコン

○冷房

YNMC-5B

・能力：2.2kw

超省エネ14畳用エアコン ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S

・定格消費電力：635W

しろ様専用③

○暖房

週末限定送料込み❗️ 安心のコロナ 窓用エアコン ウインドエアコン ②

・能力：2.2kw

KAW-1612 コイズミ ルームエアコン 2021年製

・定格消費電力：470W

ダイキン スポットクーラー 200V

冷房最大適用面積/～8畳

パネルスペンサーKDB55J160F

電源/100v

がー子★様 専用 室外機



新品未使用★クレクール3 NAVIC CLESEED クーラー スポットエアコン

○重量

CORONA CSH-N2221R(W) WHITE

・室内機：8.0kg

コロナ窓用エアコン窓枠 リモコン付き 2019年 CW-16A

・室外機：18.0kg

アオホン HFC R410A 冷媒



三菱霧ヶ峰エアコン 213,840円ムーブアイ

状態

引取限定 Suiden スポットクーラー 100v ガレージ等に

動作確認済み。

11送料無料！DAIKIN ダイキン Aシリーズ フィルター自動お掃除エアコン✨

ポンプダウン済みですが、設置場所に応じてガスの補充が必要になる可能性がございます

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

Panasonicのルームエアコンエオリアです2019年モデルで一年半程利用しました。引っ越しにともない出品いたします。【付属品】リモコン◆ たのメル便で配送のため、本体と室外機(+5500円)を別々で購入していただく必要があります。必ずセットでのご購入をお願い致します。エアコン本体:24,900円+室外機5,500円合計30400円【商品詳細】「ナノイー」搭載の省エネ基準クリアモデル「ナノイーＸ」に加え、集じん性能がアップした「クリーンフィルター」を搭載。エアコン内部も部屋の空気もキレイ。天井シャワー気流としずかモードで、優しく快適な冷房を実現。メーカーPanasonic型番内機：CS-J228C-W外機：CU-J228C年式2019年製畳数主に6畳用寸法(約 mm/幅×奥行×高さ)室内機：780×230×280室外機：760×290×530サイズ○冷房・能力：2.2kw ・定格消費電力：635W○暖房・能力：2.2kw ・定格消費電力：470W冷房最大適用面積/～8畳電源/100v○重量・室内機：8.0kg・室外機：18.0kg状態動作確認済み。ポンプダウン済みですが、設置場所に応じてガスの補充が必要になる可能性がございます

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

エアコン ダイキン ＡＢＫシリーズPanasonic 2019年モデルエアコン CS-223CFR2020年式 2.2kw 東芝 エアコン 大清快 RAS-G221M(W)移動式エアコン 2022年製 ほぼ未使用