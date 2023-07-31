『2年保証』 Panasonic　2019年モデルエアコン　CS-223CFR エアコン

Panasonicのルームエアコンエオリアです
しろ様専用③
2019年モデルで一年半程利用しました。
週末限定送料込み❗️ 安心のコロナ 窓用エアコン ウインドエアコン ②
引っ越しにともない出品いたします。
KAW-1612 コイズミ ルームエアコン 2021年製
ダイキン スポットクーラー 200V
【付属品】
パネルスペンサーKDB55J160F
リモコン
がー子★様 専用 室外機
新品未使用★クレクール3 NAVIC CLESEED クーラー スポットエアコン
◆ たのメル便で配送のため、本体と室外機(+5500円)を別々で購入していただく必要があります。
CORONA CSH-N2221R(W) WHITE
必ずセットでのご購入をお願い致します。
コロナ窓用エアコン窓枠 リモコン付き 2019年 CW-16A
アオホン HFC R410A 冷媒
エアコン本体:24,900円+室外機5,500円
三菱霧ヶ峰エアコン 213,840円ムーブアイ
合計30400円
引取限定 Suiden スポットクーラー 100v ガレージ等に
11送料無料！DAIKIN ダイキン Aシリーズ フィルター自動お掃除エアコン✨
【商品詳細】
エアコン ダイキン ＡＢＫシリーズ
「ナノイー」搭載の省エネ基準クリアモデル
Panasonic 2019年モデルエアコン CS-223CFR
「ナノイーＸ」に加え、集じん性能がアップした「クリーンフィルター」を搭載。
2020年式 2.2kw 東芝 エアコン 大清快 RAS-G221M(W)
エアコン内部も部屋の空気もキレイ。
移動式エアコン 2022年製 ほぼ未使用
天井シャワー気流としずかモードで、優しく快適な冷房を実現。
TOYOTOMI TIW-A160M(W) WHITE
オーケー器材 ドレンアップキット K-KDU571KS 低揚程用
メーカー
【美品】トヨトミ TAD-2221 2021年製 スポットクーラー
Panasonic
室内機 DAIKIN エアコン AN40ZFP-W 14畳用 2022年製
MITSUBISHI MSZ-GV225-W
型番
1070 シャープ【AY-N25DH】2021年製 8畳 ルームエアコン 中古
内機：CS-J228C-W
アイリスオーヤマ ポータブルクーラー IPA-2822GH-W
外機：CU-J228C
TOYOTOMI スポットエアコン TAD-28HW
DAIKIN ポータブルエアコン Carrime PCA10YS-W WHITE
年式
NAKATOMI 移動式エアコン 便利なキャスター付き ミニ スポットクーラー…
2019年製
ハイセンス スポットエアコン スポットクーラー Hisense HPAC-22D
コロナ 窓用エアコン CW-1619
畳数
2021年 ダイキン DAIKIN 天カセ型 業務用エアコン
主に6畳用
【キモ様専用】CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 1
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 6
寸法(約 mm/幅×奥行×高さ)
シャープ ルームエアコン AY-D22DX-W 6畳
室内機：780×230×280
295 SANYO サンヨー RCS-SH80U 業務 エアコン リモコン
室外機：760×290×530
富士通ノクリア新品未使用
ハイアールHaier JA-16V
サイズ
富士通リモコン
○冷房
YNMC-5B
・能力：2.2kw
超省エネ14畳用エアコン ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S
・定格消費電力：635W
しろ様専用③
○暖房
週末限定送料込み❗️ 安心のコロナ 窓用エアコン ウインドエアコン ②
・能力：2.2kw
KAW-1612 コイズミ ルームエアコン 2021年製
・定格消費電力：470W
ダイキン スポットクーラー 200V
冷房最大適用面積/～8畳
パネルスペンサーKDB55J160F
電源/100v
がー子★様 専用 室外機
新品未使用★クレクール3 NAVIC CLESEED クーラー スポットエアコン
○重量
CORONA CSH-N2221R(W) WHITE
・室内機：8.0kg
コロナ窓用エアコン窓枠 リモコン付き 2019年 CW-16A
・室外機：18.0kg
アオホン HFC R410A 冷媒
三菱霧ヶ峰エアコン 213,840円ムーブアイ
状態
引取限定 Suiden スポットクーラー 100v ガレージ等に
動作確認済み。
11送料無料！DAIKIN ダイキン Aシリーズ フィルター自動お掃除エアコン✨
ポンプダウン済みですが、設置場所に応じてガスの補充が必要になる可能性がございます
エアコン ダイキン ＡＢＫシリーズ
Panasonic 2019年モデルエアコン CS-223CFR
2020年式 2.2kw 東芝 エアコン 大清快 RAS-G221M(W)
移動式エアコン 2022年製 ほぼ未使用
Panasonicのルームエアコンエオリアです2019年モデルで一年半程利用しました。引っ越しにともない出品いたします。【付属品】リモコン◆ たのメル便で配送のため、本体と室外機(+5500円)を別々で購入していただく必要があります。必ずセットでのご購入をお願い致します。エアコン本体:24,900円+室外機5,500円合計30400円【商品詳細】「ナノイー」搭載の省エネ基準クリアモデル「ナノイーＸ」に加え、集じん性能がアップした「クリーンフィルター」を搭載。エアコン内部も部屋の空気もキレイ。天井シャワー気流としずかモードで、優しく快適な冷房を実現。メーカーPanasonic型番内機：CS-J228C-W外機：CU-J228C年式2019年製畳数主に6畳用寸法(約 mm/幅×奥行×高さ)室内機：780×230×280室外機：760×290×530サイズ○冷房・能力：2.2kw ・定格消費電力：635W○暖房・能力：2.2kw ・定格消費電力：470W冷房最大適用面積/～8畳電源/100v○重量・室内機：8.0kg・室外機：18.0kg状態動作確認済み。ポンプダウン済みですが、設置場所に応じてガスの補充が必要になる可能性がございます