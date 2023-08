【有名人芸能人】 sel50f18f ［ぼー様専用］sony & 単焦点レンズ sel20f28 レンズ(単焦点)

【商品内容】

sonyミラーレス一眼aps-c用単焦点レンズセット

・E 50mm F1.8 OSS SEL50F18

・E 20mm F2.8 SEL20F28

・レンズプロテクター(Kenko)

・純正レンズフード

・純正カメラキャップ(リア、フロント)

※動作確認済み

【商品定価】

・sel50f18 / 30,480円

・sel20f28 / 32,500円

(2023.6現在の価格.com最安値)

【商品内容】

sonyα6000を使用していた時に購入した

単焦点レンズ2本です。

どちらも2017年にヨドバシカメラで新品購入しました。

フルサイズに移行し使用しなくなった為、出品します。

フルサイズ35mm換算/75mmと30mm

野外と室内両方で幅広く使えるセットです。

キットレンズでは得られない、明るくてボケ感ある写真が撮影できます。

ズームキットレンズからのステップアップにちょうど良い2本です。

sel50f18のみ、少し線のような傷があります。

(写真3枚目)

また、リアキャップに少しすったような傷があります。(写真6枚目)

単体でのご購入ではなく、セットでご購入いただける方を優先しております。

カメラ用防湿庫で保管しておりますが、

中古品の為、気になる方は購入ご遠慮ください。

購入時の外箱はありませんができる限り丁寧に梱包し、迅速に発送対応させていただきます。

#sony #sonyα6000 #sonyα6400

#単焦点レンズ #Eマウント #ミラーレス #カメラレンズ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品内容】sonyミラーレス一眼aps-c用単焦点レンズセット・E 50mm F1.8 OSS SEL50F18・E 20mm F2.8 SEL20F28・レンズプロテクター(Kenko)・純正レンズフード・純正カメラキャップ(リア、フロント)※動作確認済み【商品定価】・sel50f18 / 30,480円・sel20f28 / 32,500円(2023.6現在の価格.com最安値)【商品内容】sonyα6000を使用していた時に購入した単焦点レンズ2本です。どちらも2017年にヨドバシカメラで新品購入しました。フルサイズに移行し使用しなくなった為、出品します。フルサイズ35mm換算/75mmと30mm野外と室内両方で幅広く使えるセットです。キットレンズでは得られない、明るくてボケ感ある写真が撮影できます。ズームキットレンズからのステップアップにちょうど良い2本です。sel50f18のみ、少し線のような傷があります。(写真3枚目)また、リアキャップに少しすったような傷があります。(写真6枚目)単体でのご購入ではなく、セットでご購入いただける方を優先しております。カメラ用防湿庫で保管しておりますが、中古品の為、気になる方は購入ご遠慮ください。購入時の外箱はありませんができる限り丁寧に梱包し、迅速に発送対応させていただきます。#sony #sonyα6000 #sonyα6400 #単焦点レンズ #Eマウント #ミラーレス #カメラレンズ

