商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 やや傷や汚れあり

アークテリクス ゼータARジャケット Sサイズカラーは水色 CA34438ARC'TERYX Gore-Tex ゴアテックス ナイロンジャケット マウンテンパーカ グレンジャーで洗濯しております。使用感はありますが、まだまだ綺麗な方かと思います。また裏地については、問題なく加水分解等していないです。中古品ですのでご理解のある方にご購入お願い致します。#arc’teryx #beta#マウンテンジャケット#ゴアテックス#ベータ#登山

