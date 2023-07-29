春のコレクション ホンダ 新品 HONDA EU26IJ インバーター発電機 工具/メンテナンス

ホンダ EU26IJJN 仕様

634★ホンダ 発電機EP600H（60Hz） HONDA

取扱い説明書

訳ありチップソーKazu様専用

メーカー保証

トネ(TONE) インパクトレンチ AI4201 グローブ ソケット セット



マックスコンプレッサ 赤 JUNK

定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)

MAX 9mm高圧フロアスーパーネイラ HA-57/957Tフロア

全長×全幅×全高571×306×452mm

マキタ バッテリー １８V 6.0Ah 新品未使用品

機体質量(乾燥重量)26.5kg

マキタ makita ML008G 40V max スタンドライト

燃料タンク容量4.6L

VETO PRO PAC MB3 ベト プロパック

エンジン排気量130cm3

マキタ ハンマードリル HR262DRDX

連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]

マキタ 充電式レシプロソー JR184D 18V

※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91 [1/4負荷〜定格負荷]

京セラ 溝入れ用チップ ＫＷ１０ 超硬 GH6020-05 10個セット

※エコスロットル作動時使用

マキタ 18Vバッテリー ５個セット

燃料 無鉛ガソリン

ベッセル(VESSEL)スライドエアーニッパー ヨコ型 複動式 GT-NY10S

並列運転有

マキタ バッテリー BL1460B 14.4V 2個

オイルアラート有

マキタ 電動ケレン

エコ機能有

出品26日迄 makita マキタ ディスクグラインダGA412D

ロック付コンセント有

商品の情報 ブランド ホンダ 商品の状態 新品、未使用

ホンダ EU26IJJN 仕様取扱い説明書メーカー保証定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)全長×全幅×全高571×306×452mm機体質量(乾燥重量)26.5kg燃料タンク容量4.6Lエンジン排気量130cm3連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91 [1/4負荷〜定格負荷] ※エコスロットル作動時使用燃料 無鉛ガソリン並列運転有オイルアラート有エコ機能有ロック付コンセント有

商品の情報 ブランド ホンダ 商品の状態 新品、未使用

makita インパクトドライバー18v td172dエアーインパクトレンチIR(インガソールランド)Ingersoll Randトーハツ 船外機