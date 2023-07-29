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春のコレクション ホンダ 新品 HONDA EU26IJ インバーター発電機 工具/メンテナンス

商品の説明

ホンダ　EU26IJJN　仕様
634★ホンダ　発電機EP600H（60Hz）　HONDA
取扱い説明書
訳ありチップソーKazu様専用
メーカー保証
トネ(TONE) インパクトレンチ AI4201 グローブ　ソケット セット

マックスコンプレッサ　赤　JUNK
定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)
MAX 9mm高圧フロアスーパーネイラ HA-57/957Tフロア
全長×全幅×全高571×306×452mm
マキタ　バッテリー　１８V　6.0Ah　新品未使用品
機体質量(乾燥重量)26.5kg
マキタ　makita ML008G 40V max スタンドライト
燃料タンク容量4.6L
VETO PRO PAC MB3 ベト　プロパック
エンジン排気量130cm3
マキタ　ハンマードリル　HR262DRDX
連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]
マキタ　充電式レシプロソー　JR184D 18V
※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91　[1/4負荷〜定格負荷]　
京セラ　溝入れ用チップ　ＫＷ１０　超硬 GH6020-05 10個セット
※エコスロットル作動時使用
マキタ　18Vバッテリー　５個セット
燃料　無鉛ガソリン
ベッセル(VESSEL)スライドエアーニッパー ヨコ型 複動式 GT-NY10S
並列運転有
マキタ バッテリー BL1460B 14.4V 2個
オイルアラート有
マキタ　電動ケレン
エコ機能有
出品26日迄　makita マキタ　ディスクグラインダGA412D
ロック付コンセント有

makita インパクトドライバー18v td172d

商品の情報

ブランドホンダ
商品の状態新品、未使用

エアーインパクトレンチIR(インガソールランド)Ingersoll Rand

トーハツ　船外機
ホンダ　EU26IJJN　仕様取扱い説明書メーカー保証定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)全長×全幅×全高571×306×452mm機体質量(乾燥重量)26.5kg燃料タンク容量4.6Lエンジン排気量130cm3連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91　[1/4負荷〜定格負荷]　※エコスロットル作動時使用燃料　無鉛ガソリン並列運転有オイルアラート有エコ機能有ロック付コンセント有

商品の情報

ブランドホンダ
商品の状態新品、未使用

春のコレクション ホンダ 新品 HONDA EU26IJ インバーター発電機 工具/メンテナンス

15分钟前

春のコレクション ホンダ 新品 HONDA EU26IJ インバーター発電機 工具/メンテナンス

¥248,000 ¥114,080

(税込) 送料込み
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出品者

add77f33

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コメント (2)

add77f33
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