春のコレクション ホンダ 新品 HONDA EU26IJ インバーター発電機 工具/メンテナンス

ホンダ EU26IJJN 仕様
634★ホンダ 発電機EP600H（60Hz） HONDA
取扱い説明書
訳ありチップソーKazu様専用
メーカー保証
トネ(TONE) インパクトレンチ AI4201 グローブ ソケット セット
マックスコンプレッサ 赤 JUNK
定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)
MAX 9mm高圧フロアスーパーネイラ HA-57/957Tフロア
全長×全幅×全高571×306×452mm
マキタ バッテリー １８V 6.0Ah 新品未使用品
機体質量(乾燥重量)26.5kg
マキタ makita ML008G 40V max スタンドライト
燃料タンク容量4.6L
VETO PRO PAC MB3 ベト プロパック
エンジン排気量130cm3
マキタ ハンマードリル HR262DRDX
連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]
マキタ 充電式レシプロソー JR184D 18V
※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91 [1/4負荷〜定格負荷]
京セラ 溝入れ用チップ ＫＷ１０ 超硬 GH6020-05 10個セット
※エコスロットル作動時使用
マキタ 18Vバッテリー ５個セット
燃料 無鉛ガソリン
ベッセル(VESSEL)スライドエアーニッパー ヨコ型 複動式 GT-NY10S
並列運転有
マキタ バッテリー BL1460B 14.4V 2個
オイルアラート有
マキタ 電動ケレン
エコ機能有
出品26日迄 makita マキタ ディスクグラインダGA412D
ロック付コンセント有
makita インパクトドライバー18v td172d
エアーインパクトレンチIR(インガソールランド)Ingersoll Rand
トーハツ 船外機
ホンダ EU26IJJN 仕様取扱い説明書メーカー保証定格出力2.6kVA(単相100V/26.0A)全長×全幅×全高571×306×452mm機体質量(乾燥重量)26.5kg燃料タンク容量4.6Lエンジン排気量130cm3連続運転可能時間(h)約8.6〜約3.3[1/4負荷〜定格負荷]※エコスロットル作動時騒音レベル84〜91 [1/4負荷〜定格負荷] ※エコスロットル作動時使用燃料 無鉛ガソリン並列運転有オイルアラート有エコ機能有ロック付コンセント有