【残りわずか】 未着用 袋帯☆蘇州刺繍 着物

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袋帯 正絹 お洒落 柿渋 5ー4



小紋 仮絵羽 舞台衣装 紋意匠 未仕立て品 八掛付き ハート シルバー

蘇州刺繍の袋帯です。

新品未使用 秋冬着物 金黒

大変キレイな刺繍で華やかなお品です。

草履 バッグ セット フォーマル 帯地 結婚式 留袖 uzouri16-S

お色は１枚目、２枚目が近いかと思います。

着物 訪問着 レディース 礼装 花柄 友禅染 加賀調

未仕立てのためお値打ちな価格で出品いたしております。

★未使用 美品 名古屋帯 桜間道 花 葡萄 証紙付★ r588



紗合わせコート 紫系 あやめ 正絹

幅 ……約 31.5cm

色無地 正絹 袷 着物 きもの グリーン 緑 【210909-3】

長さ……約 456cm

305mt25p逸品●紬 琉球花織 浮き織 縞に飛び市松 老松色●しつけ付き



お値下げ！【本加賀友禅】名古屋帯 虫食い葉 新品 未使用

未使用品ですが自宅保管のお品とご理解のうえ、ご購入を頂けますようお願い致します。

売約 未使用しつけつき！ 極上の色無地！ 四季草花青海波紋 抜き一つ紋



綺麗なピンク地に花々訪問着セット 正絹 袷 着物・帯・帯締め・帯揚げ

畳紙がございませんのでコンパクトにお包みをして発送させて頂きます。

道中着 正絹 美品 パープル系 暈し グラデーション 地模様 ぼかし



6-247 名古屋帯 九寸 美品！高級 人気帯 縮緬

ご質問はお気軽に( 〃▽〃)

▲2367▼帯留 金工師「光芳作」二輪菊



おまとめ9点 着物 小紋 付け下げ 061301

#袋帯#蘇州刺繍帯

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます！蘇州刺繍の袋帯です。大変キレイな刺繍で華やかなお品です。お色は１枚目、２枚目が近いかと思います。未仕立てのためお値打ちな価格で出品いたしております。 幅 ……約 31.5cm 長さ……約 456cm未使用品ですが自宅保管のお品とご理解のうえ、ご購入を頂けますようお願い致します。畳紙がございませんのでコンパクトにお包みをして発送させて頂きます。ご質問はお気軽に( 〃▽〃)#袋帯#蘇州刺繍帯

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

小豆色の地に四季の草花の絵刺繍が美しい正絹紬のお着物です帯 白 銀 パールシマ様 単衣着物RK-119 地模様 付下げ 金彩 正絹 紋無し 袷 広衿 着物